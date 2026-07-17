自認很健康！男小腿冒「無感咖啡斑」　醫一驗：糖化血色素飆12%

▲患者小腿上的無感咖啡斑，竟是「糖尿病皮膚病變」。（圖／黃麗珊醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

身上出現不痛不癢的「咖啡色斑點」，千萬別以為只是小毛病！一名男子因雙小腿長出遲遲未消退的斑點前往就醫，皮膚科醫師黃麗珊一看到病灶的外觀與位置，心裡頓時有了底，當下直接詢問患者：「你有糖尿病嗎？」沒想到這句話竟揪出男子隱藏已久的嚴重慢性病，其抽血檢驗結果顯示，糖化血色素（HbA1c）竟然高達12%。

高雄長庚醫院皮膚科助理教授級主治醫師黃麗珊在粉專發文分享，這名患者來到門診時透露，雙小腿的咖啡色斑點已經存在好一陣子，既不會癢也不會痛，表面更沒有傷口，單純只是因為「一直沒有消退」才決定來檢查。經醫師仔細觀察病灶後，第一個聯想到的就是「糖尿病皮膚病變（diabetic dermopathy）」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對醫師的提問，男子當下十分訝異，直回：「沒有啊，我身體一直都很好。」但考量到某些皮膚變化確實是糖尿病的重要線索，黃麗珊仍建議他進行抽血檢查。結果出爐，男子的糖化血色素高達12%。一般而言，糖化血色素正常值應小於5.7%；若落在5.7%～6.4%之間屬於「糖尿病前期」；一旦數值達6.5%以上，即可作為糖尿病的診斷標準之一。該名患者高達12%的數值，意味著血糖已經超標相當長一段時間，必須盡快接受治療。

得知罹病後，患者本人也相當震驚，因為他完全沒有感覺到任何不適。黃麗珊解釋，民眾普遍以為糖尿病一定會伴隨口渴、頻尿、體重下降等典型症狀，但事實上，有些患者在早期幾乎沒有感覺，反而是皮膚最先發出了警訊。

黃麗珊進一步指出，「糖尿病皮膚病變」是糖尿病患者常見的皮膚表現之一，通常會出現在小腿的脛骨前方，外觀呈現圓形或橢圓形、淡褐色到深褐色的斑點，表面可能還會略微凹陷。由於這類斑點通常不痛不癢，因此極易被忽略。

不過，黃麗珊也提醒，並不是每個長在小腿上的咖啡色斑點都是糖尿病皮膚病變，確切病因仍需要與其他皮膚疾病進行鑑別診斷。她呼籲，有時候一個看似不起眼的皮膚變化，真的可能讓人提早發現重要的慢性疾病，千萬別掉以輕心，「皮膚不只是皮膚，它有時也是身體健康的第一扇窗。」