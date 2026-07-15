他吃海鮮「2天後沒1滴尿」　送急診直接洗腎

▲醫師提醒，當吃下不新鮮或未徹底煮熟的海鮮時，嚴重的食物中毒會引發劇烈嘔吐與腹瀉。（示意圖／VCG）

記者陳俊宏／綜合報導

腎臟科醫師洪永祥分享，一名45歲林先生只是宵夜吃海鮮加生啤酒，兩天後一滴小便也解不出來，以為只是單純吃壞肚子與痛風發作，便吞止痛藥，送急診發現已發展成急性腎損傷，立刻安排緊急洗腎。醫師提醒，夏天吃海鮮藏「三大傷腎危機」，包括致命病菌、急性痛風、隱形劇毒，建議「徹底煮熟再吃」。

洪永祥在「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」臉書說，林先生平時身體硬朗，只是一年偶爾會有個1、2次的痛風發作，也從不看醫師，都自己吃個止痛藥；某天深夜與朋友在海產攤聚餐，大啖生蠔、蝦蟹並配著冰啤酒。

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患者「肌酸酐」飆破正常值數倍



洪永祥指出，當晚患者就開始瘋狂上吐下瀉，腳踝也腫脹劇痛到無法站立，以為只是單純的吃壞肚子與痛風發作，便自己吞了幾顆強效止痛藥；沒想到兩天後，發現整天「一滴尿都解不出來」，全身水腫、呼吸困難，被緊急送往急診。

洪永祥表示，醫院一查，患者的肌酸酐（評估腎功能的指標）飆破正常值的數倍，已經發展成急性腎損傷，尿毒素太高必須立刻安排緊急洗腎，一頓海鮮大餐差點讓他後半輩子都要與洗腎機為伍。

▼醫師提到拒絕生食，不管是生蠔、生魚片，在炎夏都有高度染菌風險。（示意圖／VCG）



夏天吃海鮮，到底藏了哪三大傷腎危機？

1、致命的病菌：食物中毒與脫水

夏天的超高溫是細菌溫床，海鮮若在貯存或運輸過程中，稍微離開低溫環境，腸炎弧菌（Vibrio parahaemolyticus）或致命的創傷弧菌（Vibrio vulnificus）就會瘋狂滋生。

當我們吃下不新鮮或未徹底煮熟的海鮮時，嚴重的食物中毒會引發劇烈嘔吐與腹瀉。這種嚴重的體液流失（脫水）會導致腎臟血流量驟降，一旦腎臟缺血、缺氧，就會在短短幾小時內併發「急性腎小管壞死」，直接導致急性腎衰竭。

2、急性的痛風：高普林大餐與止痛藥的雙重打擊

蝦、蟹、貝類以及常見的魚類（如白帶魚、鯖魚），都屬於高普林食物。當你一餐吃下大量海鮮，體內的尿酸值會瞬間暴增，高尿酸不僅會引發關節痛風發作，尿酸結晶更會直接沉積在腎髓質，堵塞腎小管。

更糟糕的是，許多人痛風發作時，會自行服用非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs），這類藥物會強烈收縮腎臟血管。高尿酸堵塞加上止痛藥斷絕血流，雙重打擊下，腎臟功能瞬間就會崩潰。

3、隱形的劇毒：大型海魚的重金屬超標

除了急性的食物中毒和痛風，長期吃海鮮也可能帶來慢性威脅。處於食物鏈頂端的大型魚類（如鯊魚、旗魚、鮪魚），體內往往蓄積大量的重金屬，特別是甲基汞與鎘，會引發慢性腎小管間質腎病變，讓你的腎功能在不知不覺中慢慢萎縮，最後演變成無法逆轉的慢性腎衰竭。

要在夏天安心品嚐海鮮，請務必牢記這三點

1、徹底煮熟再吃

拒絕生食，不管是生蠔、生魚片，在炎夏都有高度染菌風險。

2、痛風發作莫亂服藥

狂吃海鮮後若關節劇痛，切勿自行亂吞強效止痛藥，請立刻就醫並告知醫師你的飲食史。

3、大型魚類要適量

應避免經常食用鯊魚、旗魚、鮪魚等大型魚類。多選擇巴掌大以下的小型魚（如秋刀魚、鯖魚），才能享受美味同時保住「腰子」！