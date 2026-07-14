蘋果吃太快也會脹氣！營養師點出5大NG習慣

▲蘋果雖富含果膠與膳食纖維，但食用方式不當，仍可能引發腹脹與消化不適。。（AI協作圖／記者楊庭蒝製作，經編輯審核）



記者楊庭蒝／綜合報導

「一天一顆蘋果，醫生遠離我」是不少人熟悉的健康觀念，但蘋果雖富含膳食纖維，若吃法不當，仍可能造成腹脹、消化不適。據日本《Yoga》期刊報導，日本管理營養師なつめももこ指出，空腹一次吃太多、攝取過量、吃得太冰、連皮食用或咀嚼不足，都是常見的腸胃負擔來源。

據報導，營養師表示，蘋果含有水溶性膳食纖維果膠，進入腸道後能吸收水分，使糞便較為柔軟，有助維持排便順暢。若連皮一起吃，還能攝取更多膳食纖維，對維持腸道環境具有幫助。不過，正因蘋果含有較多纖維與糖分，部分腸胃敏感者若在空腹時一次吃完，可能出現腹脹或不舒服。

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他建議，不要把蘋果當成早餐唯一的食物，可搭配蛋、乳製品、全穀類等其他食材一起吃，除了讓營養更均衡，也能降低短時間內大量攝取纖維與糖分所帶來的腸胃負擔。

根據報導指出，蘋果也不是吃得越多越健康。若一天吃下2至3顆，或在早餐、點心及晚餐後多次食用，可能因膳食纖維與糖分攝取過多，引起腹脹。一般可先以每天1顆中等大小的蘋果作為參考，再依個人食量與腸胃狀況調整。

冰過的蘋果通常吃起來更甜，原因是蘋果中的果糖在低溫時甜味較明顯，但對腸胃較弱的人而言，冰冷食物可能造成刺激，進而出現腹脹或腸胃不適。容易不舒服的人，可在食用前先將蘋果放回常溫，或搭配溫熱飲品。

雖然蘋果連皮吃能攝取較多纖維，但蘋果皮也可能增加消化負擔。若當下腸胃狀況不佳，可以削皮、磨成果泥，或稍微加熱煮軟後再吃，讓蘋果更容易入口及消化。

此外，吃得太快、沒有充分咀嚼，也可能讓較大的果肉直接進入胃部，增加消化負擔。趕時間、邊滑手機邊吃，或習慣把蘋果切成大塊的人，都容易忽略咀嚼。營養師也建議，可將蘋果切成較小塊，放慢速度並細嚼慢嚥。

最後，營養師強調，蘋果仍是富含膳食纖維的健康水果，重點不在於完全避免，而是依照個人腸胃狀況調整份量、溫度及食用方式。若吃完蘋果經常出現腹脹或不適，可先檢視是否有空腹食用、一次吃太多、吃得過冰或咀嚼不足等習慣。