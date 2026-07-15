綠豆湯連吃3天！女子竟腦出血陷昏迷　醫點名3類人注意

▲不少人在夏天會來碗冰涼的綠豆湯消暑解熱。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

炎炎夏日，不少民眾習慣喝綠豆湯消暑解熱，但若飲用方式不當，恐對健康造成影響。大陸福建省福州市一名罹患高血壓多年的女子，因連續3天將綠豆湯當水喝，每天飲用約1500毫升，最終突發劇烈頭痛、嘔吐並陷入昏迷，送醫後確診腦出血，引發外界關注。

根據《羊城晚報》報導，該女子長期規律服用降血壓藥物，血壓控制原本相當穩定。由於聽聞綠豆湯具有消暑、解毒功效，她一連數日大量飲用，不料卻突然病發，經搶救後才脫離險境。

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救治醫師表示，綠豆含有特殊蛋白質成分，可能與部分降血壓藥物結合，影響藥物吸收，降低血中藥物濃度；加上綠豆具有一定利尿作用，可能加速藥物及代謝產物排出，使降壓效果減弱。若短時間大量飲用綠豆湯，可能導致血壓控制失衡，增加腦出血等心腦血管疾病風險。

不過，武漢大學人民醫院藥學部博士宋偉受訪時指出，高血壓本身就是腦出血的重要危險因子，該個案應屬多重風險因素交互作用下的極端情況，目前並無證據顯示一般適量飲用綠豆湯就會直接導致腦出血，但提醒正在服藥的慢性病患者，仍應留意飲食與藥物可能產生的交互影響，如有疑問應先諮詢醫師或藥師。

此外，醫師提醒，綠豆性質偏寒，脾胃虛寒、容易腹瀉、手腳冰冷、食慾不振者不宜過量食用；正在服用人蔘、黃耆等溫補類中藥者，也應避免大量食用綠豆，以免影響藥效。女性月經期間若攝取過多寒性食物，也可能加重經痛或影響經期。建議可搭配紅棗、陳皮等溫性食材熬煮，或改以綠豆粥等較溫和方式食用，在消暑之餘兼顧健康。

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