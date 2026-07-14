男吃涼拌小黃瓜竟肝衰竭！醫示警「1情況」：比砒霜還毒

▲醫生指出，小黃瓜在遭受蟲害、逆境生長或基因突變等情況下，可能大量產生具高毒性的葫蘆素B。（示意圖／ET資料照）

文／CTWANT

大陸福建省一名男子近日食用自家種植的小黃瓜做成的涼拌菜時，發現小黃瓜帶有明顯苦味，僅吃下約半根便停止食用，不料約1小時後陸續出現劇烈噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等症狀，緊急送醫後確診為葫蘆素中毒導致的肝衰竭。醫師提醒，苦味小黃瓜可能含有高濃度葫蘆素，若誤食恐造成急性中毒，嚴重甚至危及生命。

綜合陸媒報導，福建省第二人民醫院專家說明，小黃瓜在遭受蟲害、逆境生長或基因突變等情況下，可能大量產生葫蘆素B。這是一種高毒性化合物，甚至比砒霜還毒，不僅會強烈刺激胃腸道，還可能損害肝細胞，且具有耐熱特性，即使經過高溫烹煮也難以分解，因此無法透過一般料理方式降低毒性。

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醫師建議，民眾選購小黃瓜時，應挑選外觀鮮綠、無異味的產品；食用前可切除兩端蒂頭，若發現切面或果肉帶有明顯苦味，應立即整根丟棄，切勿因捨不得浪費而繼續食用，以免增加中毒風險。

此外，葫蘆、南瓜、絲瓜等葫蘆科作物也可能因異常生長而產生葫蘆素。若食用後出現明顯苦味，並伴隨噁心、嘔吐、腹痛或腹瀉等症狀，應立即停止食用並盡速就醫，由醫師評估治療，以降低重症發生風險。

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