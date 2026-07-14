美進口蘋果查無「芬普寧」卡關紀錄　醫：不會致癌削皮吃更安心

▲蘋果的農藥「芬普寧」殘留問題最近引起不少民眾關心。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

記者邱俊吉／台北報導

食藥署將農藥「芬普寧」在蘋果殘留容許量由0.5 ppm提高至3 ppm，外界質疑是美方施壓、為解決貿易壁壘所致。不過，查閱食藥署近6年相關資料，從無美國蘋果因芬普寧不合格而無法進口，解決貿易障礙之說難成立；醫師稱，該農藥屬中等毒性，無致癌證據，民眾若擔心，將蘋果洗淨並削皮後食用即可。

根據食藥署邊境查驗公開資料，從2020年1月至昨天，美國輸台蘋果僅有1件遭判定不合格，發生於2024年4月，原因是農藥「派美尼」殘留不符規定，並非此次引發爭議的芬普寧，這代表在近6年的時間中，蘋果中的芬普寧並未造成美、台經貿之間明顯屏障。

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比較各國對蘋果芬普寧訂定的殘留容許量，目前美國及澳洲均為3 ppm，日本及加拿大為5 ppm，歐盟則為0.01 ppm。對於歐盟的0.01 ppm，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說明，這可能屬於未核准該藥用於蘋果所採行的預設最低標準，不宜直接解讀為歐盟認定芬普寧毒性太強。

顏宗海解釋，毒理評估主要觀察急性毒性及是否具有致癌性，而芬普寧是一種除蟲菊精類殺蟲劑，依目前資料，其屬中等毒性，沒有致癌證據，國際食品法典委員會（Codex）訂定其每日可接受攝取量（ADI）為每公斤體重0.03毫克，若以60公斤成人計算，每天可接受攝取量約1.8毫克。

針對中毒風險，顏宗海指出，一般人食用水果若攝取到芬普寧，應該只有微量殘留，不太可能有明顯健康危害，除非大量暴露，才會發生噁心、嘔吐、腹痛等腸胃道症狀，甚至因神經毒性造成意識不清、抽搐等情形。

顏宗海表示，芬普寧屬脂溶性化合物，水溶性較差，無法像其他水溶性農藥可透過流動清水降低殘留，民眾若擔心蘋果表面有殘留疑慮，可先將蘋果洗淨再削皮即可食用。