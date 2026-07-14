泰山再通報「3產品」苯駢芘超標　2款未流入市面

▲泰山再通報「3產品」苯駢芘超標。（圖／食藥署提供）※點圖放大

記者趙于婷／台北報導

食藥署表示，昨晚間再度接獲泰山企業股份有限公司通報，自主送驗產品「泰山不飽和調合油2L」、「泰山不飽和調合油1.5L」及「泰山花生風味調合油2L」，分別檢出苯(a)駢芘2.2 μg/kg、2.2 μg/kg及2.3 μg/kg，均超過法定限量標準。

食藥署副署長王德原表示，「泰山花生風味調合油2L」使用中聯公司批號315-1150510及313-1150512大豆沙拉油作為原料，該產品已依食藥署先前要求，於115年7月10日中午12時前完成全面下架。

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而「泰山不飽和調合油2L」及「泰山不飽和調合油1.5L」使用中聯公司批號315-1150510大豆沙拉油作為原料，2項產品均未出貨，未流入市面。

▲泰山再通報「3產品」苯駢芘超標。（圖／食藥署提供）※點圖放大

根據食藥署統計，截至7/14上午11時，中聯油脂（油槽315）已回收413公噸，泰山油品（中聯油槽313）已回收505.4公噸，南僑（中聯油槽315）已回收319.6公噸，福壽花生風味精華調和油已回收243.6公噸，福壽不飽和大豆沙拉油（中聯油槽314）已回收162.8公噸，總計5批問題油共5756.7公噸，回收產品累計1644.4公噸。