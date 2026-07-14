新冠就診激增34%　疾管署：最快本周進入流行期

▲疾管署副署長曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

夏季新冠疫情將進入流行！疾病管制署今（14）日公布，上周新冠門急診就診2,811人次，比前一周相比激增34.4%，也是連續5周上升。疾管署副署長曾淑慧分析，最快本周就會超過流行閾值進入流行期，8月中下旬達到高峰，屆時單周就診上看5萬人次，提醒民眾做好自主防疫措施，接種本季新冠疫苗。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，國內新冠疫情持續上升，第27周（7/5-7/11）新冠門急診就診計2,811人次，較前一周上升34.4%；上周 （7/7-7/13）新增17例新冠併發重症本土病例，無新增本土死亡病例。分析全球近期新冠病毒陽性率上升，除東地中海區署呈下降趨勢外，各區署皆呈上升趨勢；鄰近國家/地區中國、香港、日本、韓國及新加坡疫情上升。目前全球流行變異株以NB.1.8.1為主，其次為JN.1及XFG。

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曾淑慧表示，新冠疫情雖然低點震盪，但已經是連續5周上升，過去兩周上升幅度約30%至40%，增幅明顯。疾管署目前針對新冠流行閾值設定為急診就診比例超過0.3%，疫情中心分析這一周或者下一周就會超過流行閾值，進入流行期，屆時門急診就診人次突破5千人。

曾淑慧也提到，往年經驗超過流行閾值後約一個月至一個半月會達到高峰，去年新冠夏季疫情出現在5至6月，最高峰單周就診約7萬多人次，而2024年高峰12萬人。她說，預期今年高峰不會比去年高，最高峰單周就診估計5萬人次，也可能下修，主要因為今年和往年不同，進入流行時已經進入暑假，學童接觸少，疫情可能不會上升那麼快，但也因為暑期出國潮，境外移入可能性增加。

疾管署表示，國內新冠併發重症本土病例仍以65歲以上長者及具慢性病史者為多，且多數未接種本季新冠疫苗，呼籲65歲以上長者等高風險對象若尚未接種或已接種第1劑且間隔達6個月，應盡快接種提升免疫保護力，降低重症住院風險。

此外，現正值暑假旅遊旺季，病毒傳播風險增加，目前公費新冠疫苗擴大提供全國滿6個月（180天）以上民眾接種措施至7月31日止，且疫苗庫存尚約有45.6萬劑（包含Moderna疫苗單劑型45萬劑及Novavax疫苗0.6萬劑），提醒民眾可把握機會盡快接種，以提升免疫保護力。

疾管署強調，目前國內抗病毒藥物儲備量充足，尚有瑞德西韋15.5萬劑、倍拉維11.3萬人份，以及舒冠效（Xocova）1.8萬人份，各縣市地方政府衛生局將持續盤點各配置點使用情形，即時進行調度管理。民眾亦可至有販售家用快篩試劑的超商或藥局購買試劑先行自我檢測，以利後續醫師診治。

疾管署統計，114年10月起累計136例新冠併發重症本土病例，其中18例死亡，重症病例以65歲以上長者（占72.1%）及具慢性病史者（占83.8%）為多，94.9%未接種本季新冠疫苗。