國內連爆3起日本腦炎「分布桃園、彰化」　意識改變收治加護

▲疾管署疫情週報。（圖／記者洪巧藍攝）



記者洪巧藍／台北報導

國內近期接連爆出3例日本腦炎確定病例，疾病管制署今（14）日公布個案分別在桃園市觀音區、桃園市桃園區及彰化縣花壇鄉，都是70多歲長者，目前都在住院治療。衛生單位調查個案居住地附近均有水稻田或鴿舍及豬舍等高風險場域，已經進行相關防治，也提醒當地醫療院所提高警覺。

疾管署防疫醫師林詠青表示，桃園觀音區、桃園區個案都是男性，本身有慢性疾病，彰化花壇個案則是女性，這3人發病日介於6月13日至6月18日，症狀包括頭暈、頭痛、腹瀉、發燒、全身不適無力，嚴重有出現口齒不清及意識改變等，就醫後經醫師通報採檢確診。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林詠青指出，3人一度因為腦炎出現血氧下降、抽搐，收治加護病房，桃園兩案意識狀況都還沒恢復，至於彰化個案治療後改善，轉出加護病房，目前意識清楚，但肌肉狀況尚未恢復，還在住院接受復健照顧。

經衛生單位調查，3名個案居住地附近均有水稻田或鴿舍及豬舍等高風險場域，衛生單位已於個案居住地周邊高風險場域懸掛誘蚊燈，提醒當地醫療院所提高通報警覺，同時加強民眾衛教宣導及適齡幼童預防接種等防治措施。

疾管署監測資料顯示，國內今年累計5例確定病例，台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰，2022至2025年全國同期確定病例數分別為13、16、16 及14例，以40歲以上成人較多，惟各年齡層都有感染風險，提醒民眾應提高警覺，不可掉以輕心。

疾管署表示，台灣傳播日本腦炎的病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處。大部分的人感染日本腦炎無明顯症狀，有症狀者會有頭痛、發燒等症狀，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力等，甚至昏迷或死亡。

請民眾儘量避免於清晨或傍晚等病媒蚊活動時段，於豬舍、其他動物畜舍等病媒蚊高風險場所活動，如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑。

疾管署呼籲，預防日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，我國幼兒常規接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑，提醒民眾應按時帶家中適齡幼兒至各地衛生所或合約院所接種日本腦炎疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。此外，住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應落實防蚊措施，如自覺有感染風險的成人，可前往旅遊醫學門診評估自費接種日本腦炎疫苗。