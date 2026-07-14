醫喝「冰5天魚湯」發燒狂瀉！認錯喊：腸胃炎別只吃稀飯吐司

▲一名陳姓兒科醫師喝了「冰5天魚湯」後發燒狂拉肚子，感染腸胃炎。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

魚湯冰了5天還能喝？小兒科醫師陳品宏日前分享自身的慘痛經歷，他心想可以補充膠原蛋白，便將冰箱裡靜置5天、已滋養出完美「生物菌膜」的魚湯喝下肚，下場是整個週末都在發燒和狂拉肚子中度過。他以此為戒，衛教民眾感染腸胃炎時的飲食原則，除了打破「只能吃白吐司、白稀飯」的迷思，也點出成人與兒童在照護上的關鍵差異。

親身挺過這場腸胃炎風暴，陳品宏醫師結合美國兒科醫學會（AAP）與歐洲ESPGHAN的臨床指引指出，當孩子上吐下瀉時，許多家長第一直覺是「立刻禁食」或「連續幾天只給白稀飯」，這其實會讓腸道黏膜挨餓。最新指引建議，發病後4小時內透過口服電解質液（ORS）改善脫水症狀後，就應盡早恢復與年齡相符的正常飲食。

[廣告]請繼續往下閱讀...

兒童腸胃炎照護重點：

1. 別喝運動飲料：市售運動飲料糖分太高，高滲透壓反而會將水分倒吸回腸道，讓孩子拉得更嚴重。正確作法是至藥局購買標準的口服電解質液，以針筒或小湯匙慢慢餵食。

2. 優質蛋白不可少：腸道黏膜修復非常需要胺基酸。1歲以下若僅是輕微腹瀉，可繼續喝母乳或原本的配方奶；若拉得太嚴重或有乳糖不耐症，建議短時間換成無乳糖奶粉。副食品則可選擇蒸蛋、豆腐或碎雞肉。若只吃白稀飯缺乏營養原料，反而會延長腹瀉病程。

成人腸胃炎照護重點：

至於成人，腸胃耐受度雖比孩子高，卻常因硬撐而忽略隱形危機。陳品宏醫師警告，嚴重腹瀉導致體液大量流失、血液濃縮，身體為維持血壓會迫使心跳加快。若發現自己莫名心悸、起立時頭暈或尿量大減，這不是單純的疲累，而是身體發出的脫水警訊。

陳品宏醫師提醒，成人腸胃炎時同樣不該只啃白吐司。在補足水分後，飲食應遵循「低脂、低糖、高蛋白」原則，可選擇新鮮鱸魚湯、嫩雞胸肉、白米飯或蘇打餅乾，並避開高油、高鹽食物，才能減輕負擔、加速體力恢復。他最後也呼籲，照顧腸胃健康，請務必從拒絕隔夜剩菜與科學補水做起。