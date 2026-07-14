他約完網友「胯下極癢水泡」蔓延屁股！醫：亂擦藥恐大爆發

▲男子感染股癬，「極癢小水泡」從胯下一路長到屁股。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

泌尿科醫師陳鈺昕分享近期收治的門診案例，一名男子在「約完網友」隔天，胯下突然爆癢，起初以為只是天氣悶熱，便自行到藥局購買類固醇藥膏塗抹。沒想到幾天後不僅沒好轉，甚至長出一顆顆「極癢小水泡」，患部泛紅一路蔓延至鼠蹊部與臀部，嚇得他趕緊就醫，深怕自己染上了性病。經檢查確診為皮癬菌引發的黴菌感染，虛驚一場。

壞壞完隔天就發癢，擔心染上性病嗎？陳鈺昕醫師在粉專「恆昕泌尿科診所」PO文解釋，醫學上定義的性傳染病，病原體進入人體後需要一段時間繁殖與適應，也就是所謂的潛伏期。根據臨床統計，不同性病的潛伏期因病原體而異，但目前「尚未有主流性病能在感染後不滿24小時內出現症狀」，通常需要數日至數個月才會顯現。

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因此，若在性行為後隔天立刻出現下半身搔癢，初步會判斷為非傳染性皮膚炎。陳鈺昕舉例，像是物理摩擦引發破皮、清潔時過度刷洗，或是保險套與潤滑劑過敏等，都是可能的原因。

該名男子經診斷後，確認是感染「股癬」。陳鈺昕指出，股癬並非性病，而是由「皮癬菌」引發的黴菌感染，其病原體與香港腳的黴菌相同。這種黴菌在悶熱潮濕的環境下會快速繁殖，若加上長期久坐、穿緊身褲等習慣，都會讓下半身淪為黴菌溫床。股癬好發於胯下、大腿內側及臀部，且會透過皮膚直接接觸或共用衣物間接傳染。

陳鈺昕提醒，股癬雖然只是黴菌感染，但生長位置靠近生殖器周圍，若因為發癢抓破皮產生微小傷口，在性行為時對方剛好帶有性病，「病菌非常容易順著這些傷口入侵。」

若真的癢到受不了，陳鈺昕呼籲，在病因未明及症狀緩解前，請先「暫停所有性行為」。出現搔癢紅腫時，可使用溫冷水清洗私密處，洗後以乾淨紙巾輕輕壓乾，切勿用手抓撓。

最重要的是「切勿自行塗抹藥膏」，陳鈺昕強調，民眾常至藥局購買的濕疹或三合一藥膏，通常含有強效類固醇，這會直接壓制皮膚免疫反應，反而讓病毒或黴菌在短時間內「爆發性擴散」，增加治療難度。若維持清潔通風後症狀未緩解，或出現水泡、排尿刺痛等異常，請盡快至泌尿科或皮膚科就醫；若已知有不安全性行為，建議於事後1～4週前往診所由醫師評估安排適合的篩檢。