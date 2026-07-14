她一起身腎臟「大怒神式下墜8cm」！醫揭病因：太瘦當心

▲女子因游離腎，一站起身腎臟大怒神式下墜8公分。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

一起身，肚子裡的器官竟然像斷了線的氣球，直接大怒神式墜落到骨盆腔？這是30歲林小姐的真實遭遇。她長期深受莫名腰痛與噁心感折磨，看遍各大科別卻找不出病因。直到接受「站立式顯影檢查」，她才驚覺一般人的腎臟牢牢固定在腰部，而她的腎臟只要一站立，竟然會向下暴跌整整8公分！在醫學上，這個奇特的現象被稱為「游離腎」，也就是俗稱的「腎下垂」。

腎臟科醫師洪永祥在粉專發文指出，人體的腎臟通常被一層厚實的脂肪墊包裹並固定著。然而，如果是身形過於纖細的「紙片人」、短時間內體重暴跌，或者是支撐腎臟的韌帶天生較為鬆弛，腎臟就會失去固定的鋼索，在腹腔內上演自由落體。當腎臟劇烈下墜時，連接的輸尿管會像被硬生生拉扯的水管一樣瞬間扭曲，進而導致尿液排不出去。這不僅會造成腎臟瞬間積水，更會引發難以忍受的劇烈絞痛與嘔吐。

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「絕大比例的游離腎，根本不需要開刀！」洪永祥解釋，醫學上對於游離腎的治療原則非常明確：「沒症狀，就不需要處理；有症狀，先從保守治療開始。」在臨床上，真正需要進行手術的患者極為罕見。除非已經出現嚴重的併發症，例如嚴重的腎積水、反覆發生的頑固性泌尿道感染，或是嚴重的腎血管受壓迫進而導致高血壓，否則不需輕易動刀。

若你或身邊親友也正遭受游離腎的困擾，洪永祥分享以下4個日常「微習慣」，能有效安撫這個愛自由的器官：

1. 增重與加強核心鍛鍊

由於游離腎最常見的病因就是「太瘦」導致腎臟周圍脂肪墊過薄。因此，適度增加體重，把那層保護腎臟的「天然安全氣囊」補回來，就是最有效的物理治療。同時，加強腹部的核心肌群訓練，能提升腹壓，給予腎臟更好的外部支撐力。

2. 做好物理防護、避免久站

日常生活中，若需要長時間站立或走動，建議可穿戴特製的束腹帶，由下往上托扶腹部，利用外力協助固定腎臟。此外，也應避免長時間劇烈奔跑、跳躍或搬運重物，以減少腎臟因地心引力產生劇烈晃動的機會。

3. 充足飲水與姿勢調整

游離腎容易因輸尿管扭曲導致尿液滯留，增加泌尿道感染與結石的機率，因此每天維持1500～2000毫升的飲水量至關重要。另外，若站立一段時間後腰部開始隱隱作痛，最快的緩解方式就是「立刻平躺」，並將臀部稍微墊高，讓下垂的腎臟順著重力自然滑回原位。

4. 定期追蹤腎臟功能

雖然大部分患者不需要開刀，但每半年到一年定期接受腎臟超音波與尿液檢查仍是必須的。這是為了密切監測下垂的腎臟，確保其沒有在暗中悄悄引發水腫，以此保護腎臟功能的完整。

腎臟向來是一個極度沉默的器官。洪永祥提醒，不論你是天生少一顆的「單一腎」、兩顆黏在一起的「馬蹄腎」，還是會玩大怒神的「游離腎」，只要平時用脂肪溫柔地留住它、用良好的生活習慣保護它，它依然可以安分守己地為你的健康守護一輩子。