北市最新10大死因「胰臟癌增27.4%」　肺癌連40年居癌王

▲台北市十大癌症主要死因，胰臟癌增幅最多。（圖／衛生局提供）※點圖放大

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局今公布114年十大死因統計，癌症已連續53年高居北市十大死因之首，其中肺癌連續40年蟬聯癌症死因第一。值得注意的是，胰臟癌死亡率較113年增加27.4%，增幅居各癌症之冠，結腸直腸癌死亡率也增加9.4%。另外，15至24歲以自殺為首位死因，45歲以上癌症皆為首位死因，65歲以上前三大死因依序為癌症、心臟疾病及肺炎。

台北市114年死亡共計1萬9,601人，較113年減少133人（-0.7%）；死亡率為每十萬人口795.1人，因人口老化較113年增加0.8%，年齡結構調整後的標準化死亡率為每十萬人口295.5人，下降3.9%。而114年死亡者中，65歲以上占82.6%，死亡年齡中位數為80歲。

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癌症自民國62年以來，已連續53年居北市首位死因，114年共造成5,599人死亡，占全部死亡人數28.6%。癌症死亡率為每十萬人口227.1人，其次依序為心臟疾病（高血壓性疾病除外）第2、肺炎第3、腦血管疾病第4、糖尿病第5、慢性下呼吸道疾病第6、高血壓性疾病第7、腎炎、腎病症候群及腎病變第8、事故傷害第9、血管性及未明示之失智症第10，其中糖尿病由113年第7位上升至第5位，慢性下呼吸道疾病及高血壓性疾病則各下降1位。

其中「肺癌」自民國75年起已連續40年居北市癌症死因首位，114年死亡1,117人，占癌症死亡人數約兩成，肺癌死亡率為每十萬人口45.3人，其次依序為結腸直腸和肛門癌、女性乳癌、肝和肝內膽管癌、前列腺（攝護腺）癌、胰臟癌、胃癌、卵巢癌、非何杰金氏淋巴瘤、口腔癌。

進一步從年齡層觀察，45歲以後死亡率隨著年齡明顯上升，65歲以上每十萬人口癌症死亡率達735.2人，其中肺癌、結腸直腸癌及前列腺癌為高齡族群前3大癌症死因；45至64歲則以女性乳癌、肺癌及結腸直腸癌居前3位。

而因事故傷害死亡370人，較113年減少24人，死亡率降至每十萬人口15.0人，連續2年下降。其中以運輸事故114人最多，占30.8%；其次為跌倒（落）107人，占28.9%，兩者合計占事故傷害死亡人數59.7%。

值得注意的是，不同年齡層面臨的健康威脅不同，15至24歲以自殺為首位死因，25至44歲以癌症居首、自殺居第二；45歲以上癌症皆為首位死因，65歲以上前三大死因依序為癌症、心臟疾病及肺炎。

台北市衛生局統計室主任范汝欣指出，癌症及慢性疾病仍是主要威脅，呼籲市民養成規律運動、均衡飲食、不吸菸、不過量飲酒等健康生活型態，並善用政府提供的癌症篩檢服務，及早發現、及早治療，高齡者及慢性病患者亦應持續控制三高、預防跌倒、接種疫苗及落實感染防護，以降低疾病及失能風險。

