好市多「美國冷凍綜合蔬菜」農藥殘留超標　逾10公噸退運銷毀

▲好市多冷凍蔬菜檢出農藥殘留超標。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

衛福部食藥署今公布最新邊境查驗不合格產品，其中知名美式賣場「好市多股份有限公司」進口的一批「美國冷凍綜合蔬菜」檢出農藥殘留超標，另還有兩批分別由「東遠國際有限公司」及「莫瑞爾有限公司」進口的「法國乾酪」檢出大腸桿菌不合格。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，「好市多股份有限公司」報驗的美國冷凍綜合蔬菜，品牌為「KIRKLAND SIGNATURE」，豌豆檢出殘留農藥大滅松0.06ppm及歐滅松0.01ppm，青花菜檢出殘留農藥芬普尼0.002ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺蟲劑大滅松及歐滅松為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.01ppm，芬普尼及其代謝物以檢測方法的定量極限0.001ppm為法規容許值。

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該批美國的冷凍綜合蔬菜總計10,756公斤必須退運或銷毀，食藥署將針對「好市多股份有限公司」在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

另「東遠國際有限公司」報驗的法國乾酪，在5個樣品中，其中3個樣品每公克檢出大腸桿菌最確數為15及23；「莫瑞爾有限公司」報驗的法國乾酪，在5個樣品中，每公克檢出大腸桿菌最確數為460、1100以及大於1100。

劉芳銘說，依據「食品中微生物衛生標準」，大腸桿菌於乾酪類的檢驗結果判定，5個樣品中，允許不超過2個樣品的微生物檢驗值介於每公克大腸桿菌最確數為10到100之間，但不得有任何一個樣品之檢驗值大於每公克大腸桿菌最確數為100，將針對「東遠國際有限公司」及「莫瑞爾有限公司」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。