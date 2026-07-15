10歲孩高燒3天冒紅疹「摸起來像砂紙」　醫：這不是腸病毒

▲男童確診「A型鏈球菌咽炎合併猩紅熱」，高燒3天伴隨喉嚨痛。（圖／蔡宗佑醫師授權提供，下同，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

小孩發燒且手腳冒出紅疹，不少家長的第一直覺都是腸病毒，但小心可能另有隱藏病因！小兒科醫師蔡宗佑分享，日前急診收治一名10歲男童，連續高燒3天並伴隨喉嚨痛與流鼻水，家長見孩子手掌、腳掌有紅疹，焦急詢問是否為腸病毒。但經醫師詳細理學檢查與採檢後，揪出真正的元凶其實是「A型鏈球菌」引發的咽炎合併猩紅熱。

不是腸病毒！醫從「紅疹4特徵」抓病因

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蔡宗佑醫師在粉專發文指出，面對孩子手腳冒出紅疹，聯想到腸病毒是十分合理的推斷。但他在替該名男童檢查時，發現有幾個特徵與典型腸病毒大不相同。除了手腳外，男童的身體及四肢其他部位也有紅疹，且「疹子不是一顆顆明顯的小水泡，而是摸起來有點粗糙，帶有砂紙般的觸感」，甚至連手指周圍都出現些微脫皮現象。

▼男童全身冒紅疹且觸感如砂紙，醫師驚覺不是腸病毒。

進一步檢查口腔，蔡宗佑發現男童兩側扁桃腺有明顯紅腫。為了保險起見，除了安排流感快篩，他也加做A型鏈球菌咽喉採檢PCR，最終結果呈現陽性，確診為「A型鏈球菌咽炎合併猩紅熱」。

許多家長或許會感到意外，原來A型鏈球菌除了會導致發燒、喉嚨痛，竟然也會引起全身紅疹。蔡宗佑解釋，猩紅熱是A型鏈球菌感染後，細菌產生毒素所造成的皮疹。常見症狀包含高燒、明顯喉嚨痛、扁桃腺紅腫或化膿，以及全身細密、摸起來像砂紙的紅疹，部分孩子後續還會出現手指或腳趾脫皮的狀況。

A型鏈球菌咽炎治療需10天！醫勸家長「勿自行停藥」

「手掌、腳掌有疹子，不一定就是腸病毒！」蔡宗佑強調，臨床診斷不能只看一個症狀或只看疹子長在哪裡，必須綜合觀察皮疹的外觀、觸感、全身分布範圍，以及口腔黏膜與扁桃腺的變化，必要時搭配適當的檢驗，才能找到真正的病因。

此外，蔡宗佑也點出一件臨床上非常關鍵的觀念。許多家長發現孩子服用抗生素1～2天後退燒且喉嚨不痛，就會詢問是否能停藥。他藉此提醒家長「切勿自行停藥」，若使用的是amoxicillin或penicillin，A型鏈球菌咽炎通常需要完整治療10天。這不僅是為了改善當下症狀，更是為了降低引發「急性風濕熱」等併發症的風險。

發燒該就醫6大警訊！直覺「孩子怪怪的」別拖了

面對孩童發燒，蔡宗佑也特別衛教，臨床上不是只看「燒幾度」，更在意的是孩子整體的狀況。他列舉6大就醫警訊，若出現以下情況建議盡快就醫，別再留家觀察：

1. 精神活動力變差：發燒時精神不佳很常見，但若「退燒後」仍不理人、一直想睡，連平常最愛玩的玩具都不想碰，就要特別小心。

2. 食慾變差、喝水太少：留意脫水風險，小小孩可觀察尿布有沒有平常重，或是是否很久沒排尿。

3. 呼吸異常：呼吸變快、喘，或有咻咻的喘鳴聲、嘴唇發紫。

4. 高燒超過3天：一般病毒感染發燒會在3天內改善，若第4天仍持續高燒且無退燒趨勢，需回診評估。

5. 意識改變、抽搐或劇烈頭痛：需提防感染影響中樞神經（如熱痙攣、腦膜炎或腦炎等）。

6. 出現不尋常疹子：尤其是壓了不會褪色的「紫斑」，或短時間內快速增加的皮疹。

蔡宗佑強調，評估孩童病況的關鍵其實在於「是不是跟平常不一樣」。家長每天與孩子相處最了解狀況，若直覺孩子今天怪怪的、不放心，直接帶去讓醫師評估，絕對比在家裡盲目瞎猜來得安心。