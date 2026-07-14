預防性下架產品最快一周後上架　專家：由食藥署來檢驗更安全

▲中市中聯油脂的問題油品影響全台，各地衛生局持續查核中。（圖／彰化縣衛生局）

記者邱俊吉／台北報導

中聯致癌油案預防性下架產品何時再上架，食藥署今公布原則，明定上游原油須經該署檢驗合格，下游產品也須由該署或第三方認證機構確認，採「上游沒過、下游不能上」模式，符合條件產品可能要一周以上才有機會再上架。毒物專家說，此作法延續當年強冠、頂新事件處理原則，有助重建消費者信心。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，從食藥署公布的重新上架原則來看，主管機關採取的是比「產品檢驗合格即可上市」更嚴格的源頭管理思維，若上游原料未確認安全，即使下游產品檢驗合格，也不得恢復販售，處理方式其實與2014年強冠餿水油及後續頂新油品事件一致。

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當年強冠遭查出以餿水油製成食用油，問題油流向大批下游業者，而頂新因使用強冠問題油，旗下產品也大量下架，且即使部分終端產品檢驗無異常，政府仍是等問題原料及流向釐清後，才逐步解除管制。

楊振昌指出，重大食安事件的重點不只要看終端產品檢驗結果，還有源頭的安全性、供應鏈風險有無排除，以及能否重建消費者信心，「否則就算產品可以賣，民眾也未必敢買」，不急著恢復上架，才是兼顧食安與社會信任的作法。

此外，楊振昌認為，食藥署這次要求上游原油由官方檢驗，下游產品則由食藥署或委託第三方認證檢驗機構把關，也相當合理，因中聯自主檢驗不只一次與下游業者檢驗結果不一致，自己再怎麼驗，也難完全消除外界疑慮，由官方及第三方出手，不僅能提升檢驗公信力，也有助釐清究竟是哪個環節出問題。

對於某些業者希望快點重新上架，楊振昌坦言，每批原料、產品都要重新確認，還要將上下游逐一比對，不可能一下子完成，但唯有源頭與產品都確認無虞，消費者才能安心。