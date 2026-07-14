蔣萬安批油品重新上架原則　石崇良：兼顧業者與消費需要

記者洪巧藍／台北報導

中聯致癌油品問題延燒，衛福部上周擴大預防性下架4至6月相關產品，今（14）日進一步發布「重新上架原則」，但遭台北市長蔣萬安質疑。衛福部長石崇良表示，這是為了要顧及合法業者的權益，也顧及到整個消費市場的需要。他強調，重新上架一定是在確保國人健康為最高考量之下來執行。

▲衛福部長石崇良出席活動時回應油品問題。（圖／記者洪巧藍攝）

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蔣萬安質疑，問題油品如何遭受污染、產品實際流向、回收比例，以及相關風險是否已經完全排除，都沒有給社會一個明確答案。「在這些關鍵疑點尚未釐清之前，怎麼會這個時候討論要重新上架，難道是要圖利業者，還是要護航業者？」

石崇良今日出席部立醫院第12屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮暨記者會，他受訪時表示，整個事件還在持續調查中，過程中央跟地方政府都在協力共同想要把這個事件源頭釐清楚，所以衛福部也一再宣布，中聯整個流程沒辦法確保安全無虞之下，未獲准不得復工。

至於重新上架原則，石崇良強調，這是因為先前為了確保國人最大的健康的考量，做最大範圍預防性下架，後續要顧及合法業者的權益，也顧及到整個消費市場的需要，所以會按照分源分項，上下游比對逐批的檢驗確認，才會有重新恢復上架的可能性。

他進一步解釋，最末端已經做成其他型態的產品，因為不是油態，沒有檢驗標準，所以只會針對油品來處理，且分為三層去看。

第一層是中聯保留樣本，因為與下游檢驗結果不一致，食藥署認定上游樣本可信度不足，因此將以第二層3家油品業者（泰山、福壽、福懋）留存的52件原油樣本，以及第三層約321項終端油品樣本同步檢驗做勾稽比對。石崇良說，「只有在整個鏈上通通是符合規格的情形之下，才可能有重新恢復上架。」

石崇良也坦言，本次影響層面廣大，對下游食品業者感到抱歉，但這是為了讓國人安心所做、不得不的決定，謝謝大家的配合，後續就會按照檢驗的結果，科學的證據勾稽完成之後，陸續公布合格可以重新上架商品。

他強調，事件當然會繼續的調查，很謝謝地方政府一直在配合中央，然而整個調查並不容易，包含蒐集證據，中間還有一些人為干擾因素，會中央地方共同努力。

另外，台北市議員張斯綱、鍾沛君、柳采葳日前赴北檢按鈴申告，告發石崇良及食藥署長姜至剛涉犯瀆職。對此，石崇良則回應，「所有的事情應該由大家來評斷，我會虛心接受。」