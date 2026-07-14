食藥署公布中聯油脂案「重新上架3原則」　5批致癌油全排除





▲5批超標產品不得重新上架。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

針對中聯油脂致癌油事件，食藥署今（14）日公布「重新上架三大原則」，包括「分源分項、逐批確認、上下游核對」，經食藥署或第三方認證檢驗機構檢驗皆符合規定後，即可解除管制，其中排除5批致癌油，另對於中聯油脂提供給福懋、福壽及泰山原油及其製成產品，共計有52件原油檢體及321件產品檢體，預計一週內完成檢驗。

食藥署副署長王德原表示，中聯油脂4至6月共計製造29批油品，其中3批未出貨，經食藥署檢驗結果符合規定，另有5批則是下游業者已檢出不合格，相關上下游產品均全面強制下架。

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針對預防性下架原油及製成產品，採「分源分項、逐批確認、上下游核對」三項原則，經「確認上游端油品」及「下游端產品」經食藥署或第三方認證檢驗機構檢驗皆符合規定後，始得解除管制，讓合法業者、符合規定的預防性下架產品重新上架。

▲中聯致癌油下架回收。

由中聯油脂提供予福懋、福壽及泰山業者的油品，經盤點後，52件原油取樣檢體，經食藥署檢驗符合規定，且終端產品檢驗也符合規定者，始符合恢復上架原則，但終端產品有任一件檢驗不合格，對應的上游原油批號所製造的所有下游產品，即使檢驗合格，不得恢復上架。

在終端產品方面，中聯油脂提供福懋、福壽及泰山業者原油所製成的321件終端產品，經食藥署或委託第三方認證機構檢驗符合規定，且上游的原油檢體也符合規定，始得列入重新上架範圍，惟其對應之上游原油有一件不合格，對應的所有終端產品，即使檢驗合格，也不得上架。

食藥署強調，重新上架原則係針對預防性下架產品，以食藥署或第三方認證檢驗機構檢驗合格及批次流向為基礎，已排除強制性下架不合格批次（315-1150404、318-1150406、314-1150410、315-1150510、313-1150512）。