28歲白皙正妹洗腎3年「皮膚變黑」　醫：竟是因為喝錯

▲醫師請患者停掉中藥，皮膚就慢慢白回來了。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者陳俊宏／綜合報導

腎臟科醫師洪永祥表示，一名28歲正妹洗腎3年皮膚變黑，竟然是因為喝錯！原來她半年來每天熬煮不明來源中草藥，請對方停掉後，慢慢就白回來了。醫師也分享「腎友皮膚變黑5常見原因」，像是體內「尿色素」大塞車、打鐵過頭的鐵沉積。

洪永祥在「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」臉書說，這位28歲的妙齡白皙皮膚女生小晴，因狼瘡性腎炎導致已經洗腎3年，除了家人，她都沒跟人說她在洗腎；她因本來紅斑性狼瘡就會避陽光，長期出門帽子、防曬、抗UV外套一件都沒少。

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洪永祥表示，但朋友見到小晴卻驚呼，「小晴，妳最近去哪裡曬黑的？怎麼整個人黑了一階，還透出灰灰的髒感？」她難過到不想洗腎，為什麼連引以為傲的白皙皮膚也保不住？

洪永祥指出，後來發現小晴家人擔心她洗腎，體力不好，這半年來每天熬煮不明來源中草藥，「我請她停掉後，慢慢就白回來了。」

洪永祥提到，洗腎洗久了皮膚變黑，真的不是因為曬太陽這麼簡單！以下1分鐘為大家奉上「腎友皮膚變黑常見原因」，看看到底是誰在作怪！

腎友皮膚變黑5常見原因

1、洗不掉的「黑色素荷爾蒙」

人體內有一種會瘋狂製造黑色素的荷爾蒙（beta-MSH），正常人靠腎臟排掉它，但洗腎機人工腎臟對這種「中大分子」很沒轍。它在體內越積越多，就像對著皮膚細胞狂按「變黑按鈕」，膚色自然越來越深。

2、體內「尿色素」大塞車

本該從尿液排出的「尿色素」與毒素，因為沒地方去，轉而沉積在皮膚。這會讓腎友皮膚先染上一層「蠟黃感」，再跟第一名的黑色素混在一起，就變成了洗腎患者特有的暗沉灰黑色。

3、癢到抓狂的「發炎性色素沉澱」

高磷或尿毒素常讓腎友全身癢到像有螞蟻在爬，一旦忍不住瘋狂抓撓，皮膚慢性發炎、破皮，就會啟動人體的保護機制，留下大片斑駁、膚色不均的黑色素沉澱（PIH）。

4、長期補錯了「加料」的偏方中草藥

這是最危險的臨床地雷！很多腎友私下吃來源不明的草藥，裡面若混入重金屬「砷」與「鉛」，在失去排毒功能的體內會瘋狂蓄積。砷會引發極嚴重的「烏皮症」，讓膚色直接黑得像黑炭。鉛則會讓皮膚呈現暗淡的鐵青灰色。

5、打鐵過頭的鐵沉積

腎友常需要打鐵劑治貧血，或者洗腎時紅血球有些微破壞。多餘的鐵質如果沉積在皮下組織，就像皮膚「生鏽」一樣，會透出略帶鐵青、灰暗的色調。

洪永祥說，想當個白皙健康的腎友，臨床上有三大絕招：

當白皙健康腎友三大絕招

1、洗乾淨點

搭配「血液透析過濾（HDF）」等高透量洗腎，加強把那些大分子毒素、變黑荷爾蒙給洗出來。

2、拒絕偏方

地下電台、草藥店的藥絕對不碰！要看中醫請找正規醫院的「中西醫聯合門診」，指名重金屬檢驗合格的科學中藥。

3、止癢保濕

控制好血磷就不容易發癢，洗完澡多擦無香精保濕乳液，減少抓傷，自然就能告別暗沉黑斑！