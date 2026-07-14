她激戰砲友「套套消失」找到了　醫問診一聽起雞皮疙瘩

▲醫師提醒，「你以為的安全性行為，真的不安全啊！」(示意圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師陳鈺昕分享，一名女患者跟砲友在激戰中，「套套」憑空消失，當下只好中場休息開始「尋寶」，最後雖然有找到，為了以防萬一還是來門診做檢查。結果當事人說，「口交跟用手又沒進去？只要進入的時候戴好保險套就可以了吧！我一直都這麼做都沒問題啊」，讓醫師聽完全身起雞皮疙瘩。

陳鈺昕在「恆昕泌尿科診所」臉書指出，考量到女患者的情況，建議她可以施打HPV疫苗跟服用PrEP，也能減少未來再遇到這類「意外」的感染風險。

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陳鈺昕表示，「沒想到她拒絕的原因讓我驚呆。她說，『口交跟用手又沒進去？只要進入的時候戴好保險套就可以了吧！我一直都這麼做都沒問題啊』！」他直呼，「聽完我全身起雞皮疙瘩，相信不少人都有這種想法。」

▼醫師說，現在網路資訊發達，很多人看了網友錯誤的經驗分享，誤把某些高風險行為當成是安全的。（示意圖／VCG）

陳鈺昕指出，想跟大家聊聊「你以為的安全性行為，真的不安全啊！」

什麼是不安全性行為？

陳鈺昕提到，根據WHO跟CDC的定義，不安全性行為指的是，在未採取任何保護措施情況下（如：使用保險套或阻隔器官黏膜、體液接觸的措施）進行的性接觸，導致人體黏膜、破損皮膚直接暴露於他人體液中，增加感染性傳染病與意外懷孕的風險。

看起來安全，其實是危險性行為

陳鈺昕說，現在網路資訊發達，很多人看了網友錯誤的經驗分享，誤把某些高風險行為當成是安全的，下面是常見的經典情境：

1、口交沒有插入，就不用戴套？

真相：許多人以為沒有器官插入，又是從嘴巴進入就不會懷孕、也不會感染。

其實口腔黏膜相較其他部位薄，一旦有微小傷口（嘴破、牙齦出血），再接觸到帶原者體液或病灶，病菌就會直接入侵，常見的口交性病有HPV（菜花）、淋病、梅毒、皰疹、披衣菌…等。

2、射精前才戴套，沒射精不用戴？

真相：親熱過程中，男性分泌的前列腺液（攝護腺液）中，含有微量精子和性病病原體。

就算沒有進入或射精，仍可藉由在生殖器外部摩擦的「皮膚黏膜接觸」傳染，常見的性病有HPV（菜花）、梅毒、皰疹。

3、單一性伴侶，不用戴套？

真相：不少伴侶在感情穩定後，希望給予彼此信任感就決定無套，忽略大多數性病在潛伏期時無明顯症狀（如：HPV、披衣菌、生殖黴漿菌），甚至潛伏多年都不會發病。即使對方看起來健康，仍建議全程使用保護措施。

4、剛洗完澡、刷完牙親熱最乾淨？

真相：親熱前為了禮貌和衛生，刻意大力刷洗身體、用力刷牙…等，過度用力可能會造成身體或口腔的黏膜屏障受損。此時又進行無套口交或親熱，可能加速體液中病毒（如：HIV、梅毒）從細小傷口中入侵。

5、網路下單PrEP，吃了再上更安全？

真相：為求方便跟便宜，私下找代購取得來路不明的藥物，網購藥物自非法管道進口，高機率可能是劑量不足的偽藥。服用後不但保護力打折，若在感染HIV的空窗期誤食PrEP，還會產生巨大抗藥性，增加治療難度。

各種親密行為的感染風險等級

陳鈺昕表示，依據WHO與CDC的流行病學研究，把親密接觸按照「體液交換量」和「黏膜摩擦破損機率」，劃分成四大風險等級：

1、無風險

撫摸／擁抱／自慰／相互手交（手部皮膚完整無傷口、事後未以手碰觸自身黏膜）／淺吻（無唾液與血液深度交換）。

2、低風險

全程正確使用保險套、口交套、指交套／深吻（僅交換唾液，且雙方口腔無傷口出血）。

3、中風險

未戴套口交／無套體外摩擦。

4、高風險

未戴套肛交、陰道交／共用情趣玩具／酒精或藥物作用下進行的無套性行為。

陳鈺昕提醒，親熱過程中，常會因為突發意外讓防護力歸零、瞬間飆升成高風險等級，常見的情況有：

1、保險套中途脫落、破裂

2、更換體位沒更換保險套（如：肛交完直接口交or陰道交）

3、事前藥忘了吃，發生無套行為

4、過程太激烈導致黏膜破皮流血

意外發生怎麼補救？

1、事後藥72小時內阻斷

擔心有HIV或梅毒、披衣菌感染風險，請在不安全性行為後72小時內，前往泌尿科經醫師評估感染風險後，針對特定族群與情境開立HIV暴露後預防（PEP），或細菌性性病預防（Doxy-PEP）藥物。

女性可在72~120小時內前往婦產科，請醫師評估是否服用事後避孕藥。

2、進行性病篩檢

不要在意外發生後隔天立刻檢驗，感染後會有一段檢驗空窗期，淋病與披衣菌約1-2周空窗期，而梅毒與HIV則為3-4周以上。建議在不安全性行為發生後盡速就醫評估，並由醫師安排最合適的檢測時程。

3、完整施打HPV九價疫苗

意外往往無法預料，建議事前接種完整疫苗，防護力高達90~98%，保護力更是長達10年以上。