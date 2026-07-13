北市再公布致癌油84筆流向　「小木屋鬆餅」遭波及下架

▲北市衛生局再稽查27家下游業者。

記者趙于婷／台北報導

針對中聯油脂公司供應大豆沙拉油檢出苯駢芘案，台北市衛生局今（13）再公布84筆使用南僑油脂公司受影響大豆油產製品的下游業者，目前累計146筆、97家業者。

台北市衛生局表示，南僑油脂公司7月9日新增通報，自主驗出新一批問題油品，並提供該批再製產品的84筆下游紀錄（累計97家店家），除了已要求南僑油脂公司及其下游店家下架問題產品，也會持續掌握中央及其他縣市公布資訊，如有新增品項，將立即追查流向並確認產品下架情形。

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新增受影響業者包括「巧瑋有限公司」（經營連鎖品牌「小木屋鬆餅」），還有「君城食品有限公司」、「錢櫃」、「好樂迪」等。

另外，教育局表示，截至7月13日止，目前掌握北市受影響學校共計64所（增列1家團膳業者、5所學校：幸安國小及所屬中原食品工業開發股份公司、武功國小附設幼兒園、萬福國小附設幼兒園、芝山國小附設幼兒園、長安國小附設幼兒園）。

民眾如有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽台北市民當家熱線：1999（外縣市民眾請撥02-27208889）轉7089。以上稽查結果，可至北市衛生局網站查詢。

受影響業者名單如下：點圖放大