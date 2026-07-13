勃起關鍵在血管！醫點名「5大天然壯陽藥」菜市場就有

▲想要提升性功能不用花大錢，菜市場就有賣的5種「天然壯陽藥」必收藏。（示意圖／CFP）

記者李佳蓉／綜合報導

不少男性為了在床事上展現雄風，常私下尋求各種壯陽偏方，甚至花大錢購買瑪卡、人參、狂吞牡蠣，或是嘗試來路不明的保健食品。不過，泌尿科醫師戴定恩直言，想要提升戰鬥力，其實最天然的「壯陽藥」在菜市場就買得到！他點出日常必備的5大類食材，並強調許多時候性功能出現狀況，其實根本原因是血管出了問題。

戴定恩醫師在粉專分享，門診中經常遇到患者好奇詢問：「醫師，有沒有什麼比較天然的壯陽方法？」民眾普遍存在吃特定補品才能重振雄風的迷思。但他破解這個觀念，指出勃起功能的核心關鍵，其實在於「血管健康」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「陰莖勃起的原理很簡單，就是血液能不能順利流進海綿體。」戴定恩解釋，真正對男性功能有實質幫助的飲食，往往不是價格最昂貴的，反而是日常生活中最常見的食材。他特別列出以下5種推薦清單：

1. 深綠色蔬菜

2. 番茄

3. 堅果類

4. 魚類

5. 各種新鮮水果

戴定恩說明，這些食物富含抗氧化物質，以及有益心血管健康的營養素。這代表它們不僅對心臟好，對男性功能也大有幫助。醫師也提醒，很多時候「性功能問題其實是血管問題」。好好照顧血管，不只是為了保護心臟，也是為了未來的自己著想。