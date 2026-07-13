黃大煒生前苦於心衰竭　醫：4成合併「衰弱症」高齡更危險

▲心臟衰竭經常合併衰弱症，且年紀愈大風險愈高，患者如遭雙重威脅夾擊。（圖／達志／示意圖）

記者邱俊吉／台北報導

歌手黃大煒日前過世，家屬未公布死因，但他生前曾因心臟衰竭住院，外界關切是否為心臟問題。醫師說，心衰竭不只要注意心臟功能下降，還要提防與衰弱症形成惡性循環；研究顯示，75歲以上的心衰竭患者，高達75%合併衰弱症，若未及早介入，恐增加再住院、死亡風險。

振興醫院臉書分享，心衰竭俗稱「心臟無力」，患者常出現容易喘、疲倦、水腫、活動力下降等症狀；不少人誤以為心臟不好就該多休息、少活動，其實若長時間不動，反而會加速肌力流失，使衰弱症惡化，進一步增加心臟負擔，導致病情陷入惡性循環。

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衰弱症並非單純老化，而是身體儲備能力下降，容易出現肌力減弱、步行速度變慢、體力下滑、體重減輕及日常生活功能退化，跌倒與住院風險也會隨之增加。

根據國際研究，在所有心衰竭病人中，約39%合併衰弱症，但年齡若達75歲，比例則大幅攀升至75%，等於每4人中有3人身患兩病，而心衰竭與衰弱症會互相影響，主要有兩大原因：

●心臟功能下降，肌肉隨之退化：心臟輸出量不足，會導致全身肌肉長期缺乏血液與氧氣供應，加上慢性發炎反應，容易造成肌肉流失與肌少症，體力也愈來愈差。

●身體愈衰弱，用藥愈困難：病人較容易出現低血壓、頭暈、腎功能波動及電解質失衡等狀況，除增加跌倒風險，也使醫師更難將心衰竭藥物調整到最佳劑量，進而影響治療成效。

振興醫院指出，心臟科醫師過去多靠目測判斷患者是否衰弱，但研究發現，這僅能辨識2%至18%的病例，容易低估病情，建議搭配握力、步行速度、認知功能及情緒等評估工具，才能及早發現衰弱問題。

振興醫院提醒，想打破心衰竭與衰弱症的惡性循環，不能一直休息，而是依照病情維持規律、適度的體能活動，只要持續運動，便可強化下肢肌力、促進血液回流，也減輕心臟負擔，同時提升對心衰竭藥物的耐受性，進而降低再住院率，即使住院，天數亦將縮短。