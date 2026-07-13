地瓜葉甩脂肪肝！他吃3個月「肝指數降67%」　醫曝最佳煮法

▲地瓜葉含有的多酚含量為綠茶的30倍，醫師最推烹飪方式為「清蒸」。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣每3～4個人中，就有一人飽受脂肪肝所苦！一名50多歲、體重破80公斤的男子，不僅驗出中度脂肪肝，肝發炎指數更長期在105～150 U/L間上下擺盪，且還進入糖尿病前期。醫師錢政弘直接出招，推薦他最簡單的養生法：「吃地瓜葉」，沒想到男子連續吃了3個月，不僅脂肪肝大幅改善，肝發炎指數更成功降到50 U/L，連血糖也一併穩住。

胃腸肝膽科醫師錢政弘在《祝你健康》節目中分享該個案，指出這名男子因為長期處於脂肪性肝炎的狀態，加上血糖及糖化血色素都在臨界值，驚覺再不控制恐步入「未滿60歲就要長期吃糖尿病藥」的命運。在醫師推薦下，他開始嘗試吃過去不常選的地瓜葉，只花3個月就成功逆轉。

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究竟看似普通的地瓜葉，為何有這麼神奇的功效？錢政弘直言：「地瓜葉是長期被低估的營養蔬菜！」它不僅生命力堅強、不需要撒農藥就能靠自身特殊成分抵抗蟲害，近年更被西方科學家發現營養價值極高，甚至被選為太空人上太空栽種的「太空食物」與「長壽食物」。

錢政弘進一步解析，地瓜葉對護肝、改善脂肪肝有2大關鍵：

1. 天然的瘦瘦針（腸泌素分泌）：

地瓜葉吃下肚進入腸道後，會誘發體內分泌腸泌素（GLP-1）。這個成分能向大腦傳遞飽足感訊號，讓人自然而然不想吃太多，體重隨之減輕，「吃地瓜葉讓身體產生很多腸泌素，就像天然的瘦瘦針，告訴大腦不用吃那麼多東西了。」

2. 多酚含量是綠茶的30倍：

深色蔬菜富含植化素，地瓜葉的多酚含量更是驚人，能有效清除體內過多的自由基，分擔肝臟慢性發炎或過勞時的解毒辛勞，協助肝臟修復。此外，它能減少肝臟裡的三酸甘油酯堆積，將油脂排出，並控制血糖。

除了多酚外，地瓜葉還富含能改善貧血的鐵離子，以及能對抗肝癌的微量元素。

不過，想要吃進滿滿的營養，烹煮方式是關鍵。錢政弘提醒，地瓜葉無法生食，若想打成精力湯也必須先燙過。然而，一般人常用的「汆燙」或「水煮」其實不是最好的方法。

錢政弘引述農業試驗所的研究指出，不同的烹飪方式會影響多酚的保留排行。研究發現「清蒸」效果最好（無論用電鍋蒸或炒鍋蒸皆可），因為水煮過程中，精華與營養元素容易流失在水中，最後只吃到纖維；而用蒸的方式可以破壞植物細胞壁，讓多酚完全釋放，多酚含量甚至能提高4.5倍。

至於烹調排行榜的第2名則是「用炒的」，表現依舊優於水煮。錢政弘建議民眾，想要血糖、血脂肪控制得好，第一步就是自己動手蒸地瓜葉，不需複雜調味，就能軟嫩好入口，完整留住這項平民護肝神器的最高營養。