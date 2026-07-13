ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

福壽再通報「2批致癌油」流向公布　總計5批已回收1641公噸

中聯致癌油最新回收狀況7/13。（圖／食藥署提供）

▲福壽不飽和大豆沙拉油回收統計。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

中聯致癌油品問題延燒，根據最新統計，截至13日上午11時，中聯油脂已回收410.4公噸，泰山好理調和油回收505.4公噸，南僑回收319.6公噸。另新增福壽花生風味精華調和油，已回收243.6公噸，以及福壽不飽和大豆沙拉油，已回收162.4公噸，總計5批問題油，累積回收1641公噸。

中聯生產大豆沙拉油先前已經有三批檢驗苯駢芘超標，分別是中聯油脂4月4日生產的大豆沙拉油（批號：315-1150404）、泰山通報「泰山好理調合油0.6L」使用中聯公司5月12日生產的大豆沙拉油（批號：313-1150512）以及最新一批是9日傍晚南僑油脂公司通報，中聯公司5月10日製造的大豆油（批號：315-1150510）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中聯致癌油最新回收狀況7/13。（圖／食藥署提供）

▲泰山好理調和油回收統計。

中聯致癌油最新回收狀況7/13。（圖／食藥署提供）

▲南僑回收統計。

根據最新回收資料，中聯油脂（油槽315）有18品項受影響，已回收410.4公噸，泰山好理調和油（中聯油槽313）有24品項受影響，已回收505.4公噸，南僑（中聯油槽315）有16品項受影響，已回收319.6公噸，總計回收1235.4公噸。

另外，新增的部分，福壽花生風味精華調和油（中聯油槽318）有14品項受影響，已回收243.6公噸，福壽不飽和大豆沙拉油（中聯油槽314）有24品項受影響，已回收162.4公噸，回收370公噸。

食藥署表示，中聯公司接連出現苯駢芘超標案例，顯示原料驗收、製程管理及品質管制機制可能存有重大缺失之虞，根據掌握第三方認證檢驗機構取得中聯油脂原留樣檢體檢驗結果，顯示與下游業者自行檢驗結果不一致，因此除已責令中聯公司停止生產作業，在尚未釐清原因前，未經核准不得復工，相關生產油品在符合「重新上架原則」後才可上架，預計今日會公布確切原則。

中聯致癌油最新回收狀況7/13。（圖／食藥署提供）

▲中聯致癌油回收統計。

中聯致癌油最新回收狀況7/13。（圖／食藥署提供）

▲福壽花生風味精華調和油回收統計。

陳意涵問孫淑媚「身高」　安心亞誤會鬧笑話XD

關鍵字： 中聯油 致癌油 沙拉油 福懋 福壽 食安 苯駢芘

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

地瓜葉甩脂肪肝！他吃3個月「肝指數降67%」　醫曝最佳煮法

黃大煒生前苦於心衰竭　醫：4成合併「衰弱症」高齡更危險

福壽再通報「2批致癌油」流向公布　總計5批已回收1641公噸

萬分之一機率！罹癌男「心在右、肝在左」 醫挑戰魔王級手術

網傳衛福部開放「毒蘋果」　食藥署駁：搞錯農藥、將查辦不實貼文

肝癌年奪7千命　醫示警「別輕忽B、C肝」：5成有症狀多已晚期

「糞便血紅素越高」腸癌風險高近2倍　台大研究登國際期刊

中聯報告遭疑造假　醫：「原料黃豆」檢驗可信度也該查

大便10分鐘恐逼出痔瘡！醫教「卡關試3招」超順暢

貴婦睡眠障礙花千萬打485劑牛奶針　名醫害「藥物成癮喪命」遭起訴

讀者迴響

回到最上面