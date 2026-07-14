尿尿要洗手嗎？網自認「GG比手乾淨」吵翻　醫揭3大危機恐染糞便

▲有網友堅信自己的「GG比手還乾淨」因此尿尿完不洗手。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

網路上近日掀起一波激烈論戰：「尿尿完到底要不要洗手？」不少網友堅信不疑地表示：「我的GG天天洗，比手還乾淨」、「又沒碰到馬桶或門把，幹嘛洗手？難道你GG很髒？」對此，泌尿科醫師陳鈺昕直指，這些看似合理的理由，其實完全忽略了環境中肉眼看不見的隱形污染，並點破如廁時的3大隱藏危機，警告民眾尿尿完的手非洗不可。

陳鈺昕醫師在粉專「恆昕泌尿科診所」發文，逐一拆解多數人對於如廁衛生的迷思，並列出以下3大隱藏危機：

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危機1：胯下簡直是細菌培養皿

陳鈺昕指出，男性的會陰部與陰囊汗腺十分發達，加上位處雙腿交疊處通風不易，非常容易堆積汗水與油脂。私密處長期處在潮濕、悶熱的環境下，自然成了細菌與黴菌滋生的完美溫床。他強調，就算天天洗澡，也無法完全抑制分泌物，因此當如廁「掏槍」或擦拭尿道口時，手指其實極有可能已經沾染上大量的皮屑與細菌。

危機2：內外褲上的細菌殘留

「內褲洗過，就一定乾淨嗎？不一定。」陳鈺昕引述美國微生物學者 Charles Gerba 的資料指出，穿過的內褲可能帶有糞便污染，平均殘留量約0.1克。他解釋，這並非要刻意製造恐慌，而是提醒大眾貼身衣物極易接觸腸道菌、皮膚菌與體液，看起來乾淨不代表風險歸零。

若是家中有人腹瀉、罹患腸胃炎或生殖道感染，內褲與毛巾更要確實清洗並充分乾燥，處理完髒衣物也務必洗手。他也建議，內褲應養成3～6個月就更換的習慣，若出現變形、發黃變硬，請立刻丟棄。

危機3：空間中的細菌微粒

除了自身的細菌，環境也是一大地雷。陳鈺昕解釋，馬桶或小便斗沖水的瞬間會產生「馬桶氣旋」，排尿時尿液會將尿道口的細菌與分泌物一併沖刷帶出；而沖水產生的強大氣旋，會讓這些含有細菌與微量排泄物的飛沫長時間懸浮於空氣中，最後無聲無息地降落在門把、沖水鈕，甚至你我的手上。

面對廁所中防不勝防的隱形威脅，陳鈺昕也傳授4招自保指南，呼籲民眾改變如廁習慣：

1. 如廁「前後」都要洗手：雙手日常頻繁接觸手機、門把，容易附著病原體，如廁前先洗手能避免病菌侵入脆弱的生殖器黏膜；如廁後徹底洗淨，則能消除過程中接觸到的潛在病菌。

2. 沖水時請迴避：建議先蓋上馬桶蓋再沖水，將細菌與病毒鎖在馬桶內，阻斷腸病毒、諾羅病毒等糞口傳染路徑；若使用小便斗，沖水後請立刻「後退至少1公尺」，減少暴露在氣旋擴散範圍的風險。

3. 阻斷物理接觸：雖然透過馬桶蓋感染性病的機率極低，但坐墊上常殘留前人的尿液或分泌物，建議使用前先用酒精擦拭，或鋪上一次性坐墊降低感染風險。

4. 減少環境碰觸：進出公廁時，盡量減少觸碰沖水鈕、門把、烘手機等共用區域，降低與公共物品直接接觸的機會。