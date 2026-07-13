肝癌年奪7千命　醫示警「別輕忽B、C肝」：5成有症狀多已晚期

▲醫師提醒，B肝和C肝是肝癌重要危險因子，約5成病人出現症狀才發現已進展到晚期。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

63歲的王女士是B型肝炎帶原者，健檢意外發現一顆不到2公分的肝腫瘤，檢查後確診為早期肝癌，所幸發現得早，透過超音波導引下肝癌電燒術治療後，恢復穩定，持續於門診追蹤。醫師提醒，B肝和C肝是肝癌重要危險因子，約5成病人是出現右上腹悶痛、腹脹、食慾下降、體重減輕、黃疸、腹水等情形，才發現疾病已進展到較晚期。

台灣每年因肝癌死亡人數高達7000人，肝癌更是蟬聯全國10大癌症死因第2名。台北慈濟醫院胃腸肝膽科主治醫師鄭煜明指出，肝癌有所謂的三部曲，有B型肝炎或C型肝炎時，肝臟會處於慢性發炎的狀態，感染者因為肝臟長期處於慢性發炎狀態，肝細胞反覆受損、修復，可能逐漸進展為肝纖維化、肝硬化，增加癌變風險。

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由於肝癌早期多半沒有明顯症狀，約有4成病人是在健康檢查、B型肝炎或C型肝炎追蹤時意外發現，而有約5成病人是出現右上腹悶痛、腹脹、食慾下降、體重減輕、黃疸、腹水等情形，才發現疾病已進展到較晚期。

鄭煜明說，肝癌並不像子宮頸癌等癌症能直接篩檢找出癌前病變，目前臨床上主要鎖定B型肝炎帶原者、C型肝炎感染者、長期飲酒者、肝硬化及脂肪肝患者，或有肝癌家族史者等高危險族群，透過每半年或每三個月追蹤肝功能指數、胎兒蛋白及腹部超音波，及早發現肝臟異常。

▲台北慈濟醫院胃腸肝膽科主治醫師鄭煜明。（圖／院方提供）

肝癌越早發現，治療選擇與預後越好，若能在兩、三公分以下的早期階段發現，可透過手術切除或電燒等方式治療，五年平均存活率可達七至九成以上；一旦進入中晚期，治療難度提高，存活率也會明顯下降。

為及早找出潛在感染者，目前政府提供45歲到79歲的民眾終生一次免費B、C型肝炎篩檢。鄭煜明提醒，B、C肝只要抽血即可檢驗，若不清楚自己是否曾感染B型或C型肝炎，可攜帶健保卡至成人預防保健服務特約醫事機構接受篩檢，一旦確認感染，應依醫囑定期追蹤與治療。