4大慢性病「源頭竟同一個」！醫教2招斬病根

▲頂尖醫學期刊發現，綁住「4大慢性病」的元凶是你肚子裡的油。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

許多民眾以為糖尿病、心臟病、腎臟病與脂肪肝是各自獨立的問題，但醫學界已顛覆這項認知。復健科醫師王思恒指出，最新研究發現，造成這4大疾病的源頭其實全指向「胰島素阻抗」，而背後的主因正是肝臟等內臟脂肪。不過好消息是，只要落實「規律運動」與「減掉內臟脂肪」2件事，就有望同時改善這4種疾病，一次斬斷病根。

「我血糖有點高、又有脂肪肝，但那是兩回事吧？各看各的科就好。」這恐怕是多數台灣人的共同迷思。王思恒醫師在粉專「一分鐘健身教室」發文表示，過去100年來，醫學界習慣將醫師訓練成單一疾病專家，各科只需顧好自己的領域。然而，2026年6月頂尖醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）一口氣刊登3篇探討「心血管代謝多重共病」的系列文章，將這些疾病重新定義，直指它們其實是「被同一條繩子綁在一起的一串粽子」。

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王思恒解釋，糖尿病、心臟病、腎臟病、脂肪肝這4種看似各管各的病，其實共用著同一個「壞掉的代謝引擎」，最核心的關鍵就是「胰島素阻抗」。當細胞對胰島素的指令越來越不理睬，血糖、血脂與血壓就會跟著失控。

此外，這背後還有3名幫兇：囤積在內臟與器官裡（尤其是肝臟）的異位脂肪、全身上下點火的慢性發炎，以及負責發電的粒線體罷工失能。王思恒警告，這4條路徑會互相咬合、彼此放大，形成惡性循環，只要一個器官開始出問題，其他器官的麻煩往往也會跟著一起爆炸。

王思恒進一步點出，官方的新定義講得很直白，這條繩子的源頭其實是「過多或功能失調的脂肪」，而非單純的體重數字。關鍵在於脂肪「藏在哪裡」，比起相對溫和的皮下脂肪，塞進內臟與肝臟的異位脂肪，才是真正在體內到處點火的元凶。這也解釋了為何有些人體重完全正常、看起來一點都不胖，內臟卻藏滿了油，甚至早已引發全身性發炎；反之，有些體型微胖的人，脂肪分布卻相對健康。

王思恒強調，既然這4種病共用同一個上游引擎，根據官方最新定義，這個生病過程是雙向的，意味著身體有機會退回較健康的早期階段。只要找回胰島素的敏感度，並減下那層內臟脂肪，就能鬆動這條繩子。他呼籲民眾，只要透過規律運動，並減掉內臟及肝臟的脂肪，顧及的不將只是一個器官，而是能從源頭徹底斬斷一整串慢性病的威脅。