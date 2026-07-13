「糞便血紅素越高」腸癌風險高近2倍　台大研究登國際期刊

▲大腸癌長年位居國人發生人數最多的癌症之一。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

大腸癌長年位居國人發生人數最多的癌症之一，台大醫院研究證實，糞便潛血檢查中的「糞便血紅素濃度（fecal hemoglobin concentration）」可作為息肉切除後安排大腸鏡追蹤時程的重要依據，且濃度越高，大腸癌發生率風險高近2倍，研究成果已刊登於國際消化醫學權威期刊《Gastroenterology》。

透過糞便潛血篩檢及大腸鏡切除癌前息肉，是預防大腸癌最重要的策略。但息肉切除後下一次大腸鏡追蹤間隔如何安排，缺乏更精準的個人化風險評估方式，現行做法常出現許多低風險民眾被安排得「太密」、提早回診卻收穫有限，而真正高風險的人卻可能追蹤得「不夠勤」的落差。

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對此，台大醫院內科部與台大公共衛生學院研究團隊運用台灣近400萬人國家大腸癌篩檢真實世界資料，證實糞便潛血檢查中的「糞便血紅素濃度（fecal hemoglobin concentration）」可作為息肉切除後安排大腸鏡追蹤時程的重要依據。

研究以衛福部國健署推動的台灣大腸癌篩檢計畫為基礎，分析2010年至2015年間共3,929,387位接受糞便潛血篩檢民眾資料，並進一步納入89,771位因糞便潛血陽性接受大腸鏡且完成息肉切除的民眾，平均追蹤5.5年，串接涵蓋率達98.4%的全國癌症登記資料，是目前全球少見的大規模真實世界研究。

台大醫院健康管理中心主任邱瀚模表示，研究分析台灣近400萬人糞便潛血篩檢資料及近9萬名息肉切除後個案，發現糞便血紅素濃度越高，息肉切除後未來罹患大腸癌風險越高，即使完成息肉切除，高糞便血紅素濃度族群的大腸癌發生風險仍約為低濃度族群的1.7倍，顯示糞便血紅素濃度可反映後續罹癌風險。

▲台大研究證實「糞便血紅素越高」腸癌風險高近2倍。（圖／記者趙于婷攝）

依糞便血紅素濃度調整追蹤間隔，可兼顧防癌效益與醫療資源配置，追蹤間隔可「因人而異」，低風險族群可適度延長追蹤間隔（最長約可拉到 10 年），高風險族群則建議縮短追蹤間隔，建立更符合個人風險的精準追蹤策略。

邱瀚模說，精準追蹤模式可減少約1成大腸鏡檢查需求，同時維持甚至提升防癌效益，研究推估，相較現行追蹤方式，可減少約9.8%的大腸鏡檢查需求，整體大腸癌發生風險仍可降低約6.7%，且省下來的量能，主要來自低風險族群的不必要大腸鏡追蹤（−39%），高風險族群則幾乎不變（+0.2%），等於把省下的檢查量能，重新分配給更需要密切追蹤的人。

邱瀚模強調，這套策略是設計來「強化」而非「取代」現行指引，未來仍須配合台灣本土的篩檢資料、大腸鏡品質與指引架構，並透過前瞻性研究進一步驗證，才能逐步走入臨床。



