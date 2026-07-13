中聯報告遭疑造假　醫：「原料黃豆」檢驗可信度也該查

▲中聯油品出包，原料黃豆檢驗的可信度也遭質疑。（圖／台中地檢署提供）

記者邱俊吉／台北報導

中聯致癌油案持續延燒，但除了問題油品及使用問題油的食品之外，外界更關心原料黃豆的安全性。醫師表示，若中聯針對油品的自主檢驗結果已被質疑，則對其提出的黃豆原料檢驗資料，也應一併評估可信度，主管機關如認為原料是問題癥結，便須查清楚問題到底有多大、流向有多廣。

食藥署先前曾公開說明，經檢視中聯歷年自主檢驗資料後發現，從巴西進口的黃豆，過去檢驗符合規定，今年4月檢出1.6ppb，仍低於2ppb標準，不排除是原料含水率較高，導致後續經較繁複的乾燥或高溫等製程，才使油品出現超標。

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對此，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，高溫容易產生致癌物苯駢芘，若黃豆含水量較高，後續烘乾相關過程確實可能產生較多苯駢芘，但若官方已將可能原因指向原料，便不宜只停在推論，應回到源頭，確認該批黃豆的原始檢驗紀錄，以及這些紀錄與製成油品的檢驗結果是否能對上。

本案另一個關鍵，是中聯與下游業者的檢驗結果已出現不一致。據了解，中聯部分油品原本自主檢驗合格，但下游的南僑、泰山卻陸續傳出自驗沒過關，外界不禁質疑，到底中聯的自驗結果有多少可信度。

顏宗海指出，若中聯的油品自主檢驗可信度受質疑，則對原料黃豆自主檢驗結果也應持保留態度，主管機關應檢視中聯當時如何採樣、檢驗方法是否正確，以及樣品是否具代表性；若該批黃豆已用完，也應從批號、製程紀錄與下游流向回推。

顏宗海強調，遇到食安事件，除了下架產品之外，追污染源也必須同步進行；若問題出在製程，就要檢討烘乾、精煉等相關環節，但若問題在原料，就要釐清同來源黃豆有無送到其他業者手上，以及製成其他產品的狀況，民眾才能安心。