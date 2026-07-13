同學撿「地墊碎塊」撒頭！8歲弟耳卡4尖銳物　醫急喊2動作別做

▲內視鏡下可見多塊帶稜角的碎片卡在男童的外耳道內（黃色為耳垢）。（圖／陳世璽醫師授權提供，下同，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

小朋友間的嬉鬧，有時恐引發意想不到的危險！耳鼻喉科醫師陳世璽日前在夜間門診收治一名8歲男童，媽媽無奈地表示，兒子的同學在公園玩耍時，竟把地上撿來的「地墊碎片」直接撒進他的耳朵裡。醫師透過耳內視鏡一照，發現好幾塊帶有銳利稜角的灰黑色碎塊，深深卡在外耳道，甚至已經緊貼著耳膜，畫面相當驚悚。

根據陳世璽醫師在粉專分享的照片可見，男童粉嫩的耳道深處，竟躺著好幾塊灰黑色碎片。這些「公園地墊碎片」表面粗糙不平、邊緣更帶有明顯的尖銳突起，一共4塊就這樣卡在狹窄的耳道裡，幾乎已經要貼上脆弱的耳膜。

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▼醫師從男童耳道內一共取出4塊地墊碎片。

陳世璽直言，像這種形狀不規則且帶有銳角、又緊貼著耳道壁的異物，如果家長在家自己動手挖，幾乎肯定會把碎片推得更深，甚至可能直接刮傷耳道或刺破耳膜。醫師指出，兒童門診經常碰到「耳鼻喉異物」的案例，從樂高零件、串珠到橡皮擦屑都有。一旦發現孩子耳朵跑進異物，有「3大NG行為與重點」家長一定要注意：

1. 絕對不要自己挖

舉凡棉花棒、夾子或耳耙子通通不行。外耳道其實很短，自行盲挖非常容易將異物推得更深，甚至傷到耳膜。

2. 不要灌水或滴油（除非醫師指示）

千萬別隨意往耳內灌注液體。陳世璽舉例，有些異物（如紅豆）碰到水反而會膨脹卡死，讓後續處理更困難；加上若不清楚耳膜狀況，自行灌水風險極高。

3. 保持冷靜、盡快就醫

這名男童和媽媽在事發後非常冷靜，讓醫師印象深刻。大部分的耳道異物，只要在門診透過內視鏡與合適的器械就能當下取出。若異物太深或孩子無法配合，才需要進一步安排處理。

除了醫療處置，陳世璽也慎重地和爸媽們探討「開玩笑的界線」。這起事件並非男童自己將東西塞入，而是同學趁他側躺時，把地板碎片撒在他頭部所致。他強調，孩子打鬧很正常，但必須教育他們，身體的「開口」（如耳朵、眼睛、鼻子、嘴巴）絕對是玩鬧的禁區。

「往耳朵丟東西、朝眼睛吹沙、把東西塞進別人鼻孔，在孩子眼中可能只是好玩，但耳膜破裂、角膜受傷、異物嗆入呼吸道，都可能造成難以挽回的傷害。」陳世璽建議家長，可以趁機和孩子約定2個原則：第1是「不隨意碰別人的身體」，無論玩得多開心，都應保有基本的身體界線；第2是「東西不進洞」，任何物品都不能放進自己或別人的耳鼻口中。

陳世璽也呼籲家長，耳朵和鼻子一直是小朋友最容易塞進異物的「熱區」。若發現孩子不斷摸耳朵、喊痛，或者親眼目睹異物掉入，比起事後責罵，第一時間請務必交給專業醫師處理。