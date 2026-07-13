8月大男嬰確診腸病毒D68型重症　似感冒勿輕忽勤洗手預防

▲腸病毒疫情升溫，南投縣衛生局呼籲民眾落實勤洗手習慣。（圖／南投縣衛生局提供）

記者高堂堯／南投報導

全國腸病毒疫情近期有升溫趨勢，中部地區則出現8月大男嬰感染腸病毒D68型併發重症個案；南投縣衛生局提醒，腸病毒D68型與一般感冒相當類似、容易延誤警覺，目前仍無疫苗及特效藥，呼籲民眾以勤洗手、戴口罩、生病在家休息等措施加以預防。

依據衛福部疾病管制署統計資料指出，全國腸病毒通報數計53案，確定病例5案、死亡病例累計1案，全國第25週(6月21日至27日)腸病毒門急診就診計7007人次，相較前一週（6378人次)上升9.86%；南投縣同期門急診就診計223人次，相較前一週（235人次) 下降5.38%。

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縣府衛生局指出，上述中部地區男嬰於5月下旬出現發燒、流鼻水症狀，曾至診所就醫，之後因症狀持續且有高燒抽搐、嗜睡、無法自行進食等情形，至急診就醫並收治住院，住院期間出現呼吸急促、高燒及肢體無力情形，經臨床評估及通報後續檢驗，確認感染腸病毒D68型、屬腸病毒重症，經約2週治療後病況改善，已順利出院返家。

衛生局說明，腸病毒D68型不同於一般腸病毒常見的手足口病或疱疹性咽峽炎，主要症狀為近似感冒的發燒、流鼻水及咳嗽，雖然大多數患者症狀輕微，但少數可能併發肺炎、腦炎或肢體麻痺；成人感染後症狀通常不明顯，卻可能將病毒傳染給嬰幼兒，因此家中有孕婦或幼童者，外出返家、餵食或抱小孩前都應以肥皂確實洗手，家人若出現呼吸道症狀，也應避免接觸嬰幼兒或家裡的孩童。

衛生局長陳南松強調，嬰幼童如經醫師診斷感染腸病毒，請注意觀察是否出現重症前兆，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，應立即送往2家腸病毒重症責任醫院（衛福部南投醫院及埔里基督教醫院）就醫，以掌握治療黃金時間；更多腸病毒介紹請詳見：(https://ntshb.tw/hc03CeaqM)，亦可撥打免付費防疫專線1922或該縣防疫專線049-2220904。