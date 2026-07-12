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中聯「3批致癌油」已回收144公噸　影響50品項

中聯油脂下游流向圖更新7/12。（圖／食藥署提供）

▲中聯油脂已回收73.2公噸。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

中聯致癌油品問題延燒，食藥署10日再公布南僑通報新一批中聯大豆油檢出苯駢芘超標，為第三起案件。根據最新統計，截至12日上午11時，中聯油脂已回收73.2公噸，泰山好理調和油回收33公噸，南僑回收37.8公噸，總計影響58品項、回收144公噸。

目前中聯生產大豆沙拉油已經有三批檢驗苯駢芘超標，分別是中聯油脂4月4日生產的大豆沙拉油（批號：315-1150404）、泰山通報「泰山好理調合油0.6L」使用中聯公司5月12日生產的大豆沙拉油（批號：313-1150512）以及最新一批是9日傍晚南僑油脂公司通報，中聯公司5月10日製造的大豆油（批號：315-1150510）。

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食藥署表示，中聯公司接連出現三起苯駢芘超標案例，顯示原料驗收、製程管理及品質管制機制可能存有重大缺失之虞，根據掌握第三方認證檢驗機構取得中聯油脂原留樣檢體檢驗結果，顯示與下游業者自行檢驗結果不一致，因此除已責令中聯公司停止生產作業，在尚未釐清原因前，未經核准不得復工，相關生產油品在符合「重新上架原則」後才可上架。

根據最新回收資料，中聯油脂（油槽315）有18品項受影響，已回收73.2公噸，泰山好理調和油（中聯油槽313）有24品項受影響，已回收33公噸，南僑（中聯油槽315）有16品項受影響，已回收37.8公噸，總計回收144公噸。

食藥署強調，後續地方政府衛生局將持續辦理後市場查核，若經查獲仍有受影響產品持續陳列、販售或供應，將依食品安全衛生管理法等相關規定處辦。

中聯油脂下游流向圖更新7/12。（圖／食藥署提供）

▲泰山好理調和油回收33公噸。

中聯油脂下游流向圖更新7/12。（圖／食藥署提供）

▲南僑回收37.8公噸。

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關鍵字： 中聯 福懋 福壽 泰山 致癌油 南僑

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