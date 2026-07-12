ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

爆3起致癌油「中聯品管有重大缺失」　石崇良：明公布重新上架原則

▲▼北市法務局、衛生局稽查問題油品下架。（圖／台北市政府提供）

▲預防性下架產品需符合「重新上架原則」才可上架。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

中聯油脂致癌大豆沙拉油案還在調查中，食藥署今表示，中聯接連出現3起苯駢芘超標案例，顯示原料驗收、製程管理及品質管制機制可能存有重大缺失之虞，第三方認證檢驗機構的檢驗結果與下游業者自行檢驗結果不一致，相關生產油品在符合「重新上架原則」後才可上架。衛福部部長石崇良表示，具體原則明天會公佈。

食藥署已針對中聯公司檢出苯(a)駢芘超出限量標準的大豆沙拉油及其下游油品，要求泰山、福壽及福懋公司於7月3日中午12時前完成下架。後續泰山於7月7日通報「泰山好理調合油0.6 L」，使用中聯5月12日生產之大豆沙拉油為主要原料，及南僑於7月9日通報中聯5月10日製造之「大豆油」，均檢出苯(a)駢芘超出限量標準。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於接連檢出問題，顯示已非單一批次事件，食藥署進一步擴大預防性下架範圍，要求中聯公司於115年4月至6月間生產的29批油品，其中包括3批超標油品（批號315-1150404、313- 1150512及315-1150510），以及泰山、福壽、福懋公司使用相關油品製成的衍生產品，皆於7月10日中午12時前完成預防性下架作業。

石崇良今出席活動時表示，油品檢驗確保安全、符合標準之後，下游最後的加工製品就可以上架，至於明確的原則，明天會跟大家具體公佈。另外，他也透露，相關檢驗報告不會公開，主要是因為和下游業者檢驗結果不一致，擔心可能是「樣本抽樣過程」有問題或「檢體造假」，這部分無法釐清，已經交由檢方持續去釐清和查明。

二伯還原商品開發流程　哽咽「不是看到就能馬上做」

關鍵字： 致癌油 中聯 泰山 福壽 福懋致癌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

找到長新冠疲勞憂鬱元凶！日本最新研究：體內「疱疹病毒」被活化

爆3起致癌油「中聯品管有重大缺失」　石崇良：明公布重新上架原則

酒精會傷牙！醫揭4大害處：「口乾、菌叢失衡」恐加速牙周病

「醫龍」再現！麻醉時心臟驟停　醫當機立斷開胸「徒手按心」搶命

3油廠30件檢體化驗中　食藥署將修法「強制通報、原料逐批查驗」

夏季限定「腹脹、胃悶」困擾不斷　醫揭天熱飲食2習慣成元兇

常感冒≠免疫力差！醫指「4大訊號」才準：太亢進反而傷腎

中聯29批油品檢驗報告不公開　石崇良：疑「檢體造假」資料不可信

染疫「嗅覺喪失」可復健　醫揭4氣味訓練法助神經再生

帶兒連看3診所求開重藥！醫看穿「兩代育兒無奈」惹哭焦慮媽

讀者迴響

回到最上面