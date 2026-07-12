爆3起致癌油「中聯品管有重大缺失」　石崇良：明公布重新上架原則

▲預防性下架產品需符合「重新上架原則」才可上架。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

中聯油脂致癌大豆沙拉油案還在調查中，食藥署今表示，中聯接連出現3起苯駢芘超標案例，顯示原料驗收、製程管理及品質管制機制可能存有重大缺失之虞，第三方認證檢驗機構的檢驗結果與下游業者自行檢驗結果不一致，相關生產油品在符合「重新上架原則」後才可上架。衛福部部長石崇良表示，具體原則明天會公佈。

食藥署已針對中聯公司檢出苯(a)駢芘超出限量標準的大豆沙拉油及其下游油品，要求泰山、福壽及福懋公司於7月3日中午12時前完成下架。後續泰山於7月7日通報「泰山好理調合油0.6 L」，使用中聯5月12日生產之大豆沙拉油為主要原料，及南僑於7月9日通報中聯5月10日製造之「大豆油」，均檢出苯(a)駢芘超出限量標準。

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由於接連檢出問題，顯示已非單一批次事件，食藥署進一步擴大預防性下架範圍，要求中聯公司於115年4月至6月間生產的29批油品，其中包括3批超標油品（批號315-1150404、313- 1150512及315-1150510），以及泰山、福壽、福懋公司使用相關油品製成的衍生產品，皆於7月10日中午12時前完成預防性下架作業。

石崇良今出席活動時表示，油品檢驗確保安全、符合標準之後，下游最後的加工製品就可以上架，至於明確的原則，明天會跟大家具體公佈。另外，他也透露，相關檢驗報告不會公開，主要是因為和下游業者檢驗結果不一致，擔心可能是「樣本抽樣過程」有問題或「檢體造假」，這部分無法釐清，已經交由檢方持續去釐清和查明。