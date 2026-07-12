酒精會傷牙！醫揭4大害處：「口乾、菌叢失衡」恐加速牙周病

▲醫師提醒，喝酒會傷牙，不可不慎。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

很多人都知道喝酒會「傷心、傷肝、傷血管」，卻少有人提醒「傷牙」。專業牙醫師提醒，酒精對口腔的傷害往往不會當下發作，而是慢慢改變整個口腔環境，包括「唾液減少、菌叢失衡、發炎難退、骨頭癒合變慢」等4大影響。

台大醫院口腔醫學部兼任主治醫師、顯微根管治療醫師張添皓表示，一喝就臉紅不是酒量差，而是身體在舉紅牌，臉紅代表分解酒精的酵素（ALDH2）先天力氣較小，這在東亞人很常見，粗估每3人就有1個，酵素不夠力，酒精代謝產生的「乙醛」就清不乾淨、堆在體內，乙醛已被國際列為最高等級致癌物，愈容易臉紅、又邊喝邊抽菸的人風險越高，長期也被認為和口腔、咽喉、食道等癌症有關。

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至於酒精如何傷牙？張添皓醫師整理出4大影響，第一是「唾液變少、口乾」，少了唾液這層天然保護，牙齒與牙齦更脆弱；第二是「口腔菌叢失衡」，好菌撐不住、壞菌坐大；第三是「發炎更難退」，原本的牙周發炎不易消退，單項都不嚴重，但疊在一起，原本還撐得住的牙齒與牙周就可能突然出狀況。

第四項則和「骨頭癒合」有關。張添皓醫師說明，根管治療把感染清乾淨後，先前被吸收掉的齒槽骨本會慢慢長回來，但飲酒可能干擾修復，近年多篇國際動物研究發現，長期或大量飲酒不只加重根尖周圍的發炎與骨吸收，還會直接讓負責造新骨的「成骨細胞」變慢、變弱、甚至死亡，不過這些是動物實驗結果，還不能直接等同人體因果，仍需更多研究佐證。

▲酒精對口腔的影響常被低估，恐慢慢累積成問題。（圖／張添皓醫師顯微根管治療中心提供）

