3油廠30件檢體化驗中　食藥署將修法「強制通報、原料逐批查驗」

▲中聯油脂致癌大豆沙拉油一案仍在調查中。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

中聯油脂致癌大豆沙拉油一案仍在調查中，食藥署也進一步針對「台糖、大統益、長輝」等煉油廠稽查。衛福部部長石崇良表示，有針對原料、原料油和成品進行抽驗，一共取得30件檢體，目前正在化驗中。另外食藥署也在研擬修法補足制度缺失，未來會導入強制性通報、稽查部分會進入生產工廠。

石崇良說，事件發生後，食藥署在7/8前往「台糖、大統益、長輝」等三家煉油廠進行駐廠了解，重新審視過去自主檢驗的報告，同時也針對殘留的原料、原料油和成品進行抽驗，30件檢體都在化驗中，報告出來後，會再對外公布。

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另外，石崇良也提到，食藥署已經在討論修法方向，要補足制度上的缺失，未來會要求高風險食品業者使用的原料或半成品，必須存留樣本，依照風險程度要求逐批查驗，確保源頭原料安全，在製造上，若有重大製程變更或原料來源改變，例如本來用美國豆，後來改用巴西豆，這部分就必須進行整個流程試製，抽驗確保品質無虞，才可以繼續生產。

而在「品管」部分，按照規定一億元以上規模可以自設實驗室，但未來不論是自設實驗室或外部第三方實驗室，都要經過主管機關或委託單位認證，外部監控機制也會一並提高。在主管機關後市場抽驗稽核的部分，未來不會只限制在目前市場上，會進入生產工廠，進行抽驗跟稽核。

▲衛福部部長石崇良出席「2026台灣醫法醫政論壇」。（圖／記者趙于婷攝）

此外，在資訊串接部分，石崇良表示，會把目前的食品雲繼續延伸到最末端的產品，例如飯糰、沙拉醬等最末端產品，原本並沒有納入在食品雲非登不可，未來也會研議對於部分高風險食品，從原料一直到最終產品，全程納入食品雲監測，達到即時追蹤溯源。

石崇良強調，在通報的部分，也會導入「強制性通報」跟「即時資訊上傳」的機制，所有的異常報告必須即時通報，明定時效、時限，逾期通報就會予以開罰，如果有惡意隱瞞一律加重處罰，但同樣也鼓勵自主快速通報，對於自主通報者的處分也會予以減輕。

至於上下游業者「高度重疊性」的疑慮，石崇良表示，中聯跟泰山、福壽、福懋有高度資金重疊性，這也會造成治理上的不透明，這部分會找金管會研議，具有寡佔性市場的高風險食品業者，要求董事裡面必須要有獨立董事，身份要具有食品或是醫療、公共衛生相關的背景。