中聯29批油品檢驗報告不公開　石崇良：疑「檢體造假」資料不可信

▲台中地檢署至中聯油品調查。（圖／台中地檢署提供）

記者趙于婷／台北報導

中聯油脂致癌大豆沙拉油風波延燒至今，中聯4～6月停工前生產的29個批號油品已完成第三方檢驗。衛福部部長石崇良今表示，報告已經出爐，但不會公開，主要是因為和下游業者檢驗結果不一致，擔心可能是「樣本抽樣過程」有問題或「檢體造假」，這部分無法釐清，所以才在7/9宣布4～6月期間所有由中聯油品製造的相關產品一律預防性下架。

石崇良今上午出席公開活動受訪時指出，食藥署在事件發生後已前往中聯油廠檢驗，要求每一批留存的樣本重新送第三方認證檢驗室檢驗，報告在7/8、9號陸續出來，但並沒有要對外公布。

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石崇良解釋，因為7/7收到泰山通報調合油有問題，進一步對照所使用的油品，用中聯存留的樣本比對檢驗結果是正常的，表示下游油品檢驗跟上游的原油之間有落差，資料是不一致的，擔心可能是樣本抽樣過程有問題或檢體造假，這部分無法釐清。

另外，7/9食藥署又接到另一批南僑檢驗出來的下游產品，一樣有超標情形，再回頭比對中聯存留樣本的檢驗結果也是正常，所以也和南僑檢驗的不一致。

石崇良說，中聯存留的樣本經過兩家實驗室檢驗結果都是正常，但卻有下游油品驗出超標問題，「這讓我們覺得這些資料已經不可信，所以我們不對外公布」，決定採取最嚴格的措施，4～6月所有的產品先預防性下架，經過逐批檢驗合格之後，才能重新上架。

石崇良強調，中聯油品的檢驗報告不打算對外公布，把這些報告交由檢方持續去釐清和查明，看看這中間到底是抽樣的問題，還是有檢體造假的情形。至於預防性下架產品的重新上架原則明日會公布。