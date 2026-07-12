夏季限定「腹脹、胃悶」困擾不斷　醫揭天熱飲食2習慣成元兇





▲夏季高溫、悶熱，原本就容易影響人體的消化節奏。（圖／視覺中國）

記者洪巧藍／台北報導

天氣一熱，不少人出現「夏天限定」的腸胃困擾，像是「沒吃很多，肚子總是脹脹的」、「下午胃悶悶，晚上容易脹氣」，還以為只是夏天胃口不好或者消化不良，但醫師提醒，這可能是因為夏季常見的生活與飲食習慣，讓腸胃長時間處於高負擔狀態，導致的不適症狀。

夏季高溫、悶熱，原本就容易影響人體的消化節奏。美兆健康管理機構腸胃科醫師林煜峻指出，夏季時人體為了散熱，血液循環偏向體表，消化道功能本來就可能受到影響。再加上水分流失、食慾改變、睡眠品質下降等，都可能讓腸胃蠕動與消化效率變差。

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此外，現代人夏天常見的生活型態——冰飲、甜食增加，也容易讓腸胃功能變得敏感。林煜峻分析，許多人習慣一邊吃熱食、一邊大量搭配冰飲，尤其火鍋配冰飲、便當配手搖，頻繁的冷熱刺激，會影響腸胃蠕動與消化節奏，敏感族群也容易出現脹氣、胃悶與消化不適的症狀。

林煜峻指出，夏季天氣炎熱，不少人白天吃得少，卻在晚餐、宵夜吃得更多。這類「進食節奏失衡」反而更容易增加腸胃負擔，尤其距離睡覺時間太近的進食，消化時間被壓縮，更容易出現脹氣與不舒服。

林煜峻進一步解釋，當長期處於高壓、睡眠不足、飲食不規律等狀態，腸胃敏感性就可能提高，「有些人一忙、一累、一睡不好，胃就開始脹，其實就是腸胃對壓力的反應。」即使是健康的食物（如地瓜、豆漿、洋蔥），在腸胃敏感時期，也可能引發脹氣感。

林煜峻建議，可以從生活習慣開始調整，例如：吃正餐時，不要大量搭配冰飲；吃飯速度放慢，同時避免邊工作邊吃飯；晚餐不要太晚吃，給腸胃足夠的消化與休息時間。

林煜峻也提醒，若經常有脹氣、胃悶等問題，可以透過幽門螺旋桿菌、慢性食物致敏、腸胃鏡等相關檢查，進一步了解身體是否存在潛在問題。夏天不只要消暑，也要讓腸胃適時的喘口氣，放慢步調、調整飲食與生活節奏，往往才是讓腸胃真正舒服下來的關鍵。