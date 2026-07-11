「中聯致癌油」曝食安大漏洞　專家：自主複驗恐成延遲通報保護傘

▲中聯大豆沙拉油事件延燒。（圖／資料照）

文／食品安全系統建構專業顧問、社團法人台灣食品技師協會理事長曾貽湧

近期中聯油脂因大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，且涉嫌惡意延遲通報與隱匿產量，遭衛福部依《食安法》重罰1.652億元；而扮演吹哨者角色的南僑集團，亦因延遲通報被裁罰300萬元。政府此番大動作開罰，看似對違法業者各打五十大板、展現鐵腕執法決心，彷彿只要官方一聲令下，未來食品業者便能依循規範產出合規產品。

然而，這場風暴真的平息了嗎？事實上，最核心的關鍵問題仍未被解決，那就是「時間差」。大眾不禁要問：既然產品檢驗不合格，為何無法在第一時間阻止，反而任由這批問題油品持續在市面上被消費、使用？

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「自主複驗」變相成為延遲通報的保護傘？

探究根源，這暴露出我國現行法規的實務漏洞 。依據「應訂定食品安全監測計畫與應辦理檢驗之食品業者、最低檢驗週期及其他相關事項」規定，食用油脂製造、加工、調配業者，應就其原料、半成品或成品，每半年或每批至少進行一次風險項目的強制檢驗，並將檢體送至第三方檢驗機構。

依目前的運作機制，第三方檢驗機構若驗出不合格，其義務僅止於將報告通知送驗的食品業者，再由業者進行後續處置。實務上，食品業者收到初驗不合格的通知時，多半會秉持「謹慎小心」的態度進行二次複驗（Double Check）。

從產業角度看，這或許是業者對商譽負責的手段；但對引領期盼食品安全的廣大民眾而言，這種一來一往的「確認時間」，實質上等同於將大眾的健康暴露在風險之中，更可能演變成隱匿通報的灰色地帶。

雖然《食品安全衛生管理法》第7條第5項明確規定：「食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣即辦理回收，並通報主管機關。」但當業者將「自主複驗」作為緩兵之計時，這條法律條文便失去了「即時防堵」的實效。

阻斷時差：第三方機構應建立「強制不合格通報機制」

為了落實賴清德總統「食安就是國安」的政策核心，面對有問題的產品，該下架就下架，沒有任何妥協與模糊的空間。

因此，台灣食品技師協會強烈建議 ：未來凡屬於法令強制檢驗之項目，一旦第三方檢驗單位驗出不合格結果，應賦予檢驗機構「直接向主管機關通報」之義務與權限，而非如現行體制般，消極地等待食品業者自行通報。

食安管理不該存在空窗期。唯有透過檢驗機構與主管機關的直接連線，阻斷業者「自主確認」所產生的時間落差，才能真正落實「食安零容忍，檢驗無時差」的國家級防線。

你應該要知道的食事

中聯油脂大豆沙拉油驗出苯駢芘超標事件，引發社會對食品檢驗與通報機制的質疑。雖然主管機關重罰違規業者，但從檢驗不合格到主管機關掌握資訊之間仍存在時間差，讓問題產品可能持續流入市場。台灣食品技師協會呼籲，應建立第三方檢驗機構強制通報制度，縮短食安風險空窗期，強化即時預警與防堵機制。