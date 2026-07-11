第3批致癌油「回收37.3公噸」　影響16產品已預防性下架

▲食藥署署長姜至剛，資料照。（圖／記者趙于婷攝）

記者洪巧藍／台北報導

中聯致癌油品問題延燒，食藥署昨晚再公布南僑通報新一批中聯大豆油檢出苯駢芘超標，為第三起案件。食藥署長姜至剛今（11）日說明，該批問題油品共1305.9公噸、影響16個產品，截至今天中午11時，已回收37.3公噸；若加上前面兩批，總回收量已達138.2公噸。衛福部因應本案已擴大預防性下架中聯4至6月生產油品與產品，「重新上架原則」尚在研議中。

根據食藥署資料，目前中聯生產大豆沙拉油已經有三批檢驗苯駢芘超標，分別是中聯油脂4月4日生產的大豆沙拉油（批號：315-1150404）、泰山通報「泰山好理調合油0.6L」使用中聯公司5月12日生產的大豆沙拉油（批號：313-1150512）以及最新一批是9日傍晚南僑油脂公司通報，中聯公司5月10日製造的大豆油（批號：315-1150510）。

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姜至剛今日說明，截至7/11上午11時為止，第一批4月4日生產大豆沙拉油為中聯油脂315油槽生產，受影響油品為18個品項，最新回收數量增至70.5公噸；5月12日生產的大豆油，因為後來在泰山產品中追查到上游批號，推論仍有使用，因此先預防性下架，目前回收量30.4公噸。

至於最新南僑通報中聯5月10日製造大豆油，姜至剛說明，目前掌握資訊顯示共生產16項產品，不論是哪一項產品，都已經納入之前預防性下架範圍。這一批總生產量約1305.9公噸，目前回收37.3公噸。

姜至剛昨日已強調，接連三起苯(a)駢芘超標案例，顯示非屬單一批次事件。中聯公司原料驗收、製程管理及品質管制機制可能存有重大缺失之虞，因此，在原因未查明且改善措施經確認有效前，食藥署已命中聯公司不得恢復生產作業。

另食藥署要求泰山、福壽、福懋於昨日24時前於官網公布下游名單、使用中聯油脂批號、產品名稱、產品批號或有效日期及數量等資料，姜至剛說，目前都已經陸續提供，食藥署中聯油脂案專區也有相關網站連結。

衛福部擴大預防性下架中聯油脂4至6月總計29批次產品，大豆沙拉油總量2.7萬公噸流向福壽、福懋、泰山，總計製成50項產品。姜至剛表示，預防性下架涉及民生必需油品，將與行政院跨部會及專家共同研議「重新上架原則」，以「確保產品安全」為最高原則，待內外部專家形成共識後公布。

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▼中聯油脂案問題油品下游流向圖。（圖／食藥署提供）※點圖放大