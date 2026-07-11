中聯致癌油回收產品達100公噸　最新流向再增1品項

▲中聯致癌油衝擊國內許多大豆沙拉油產品，衛生局稽查資料照 。（圖／新北市政府提供）

記者洪巧藍／台北報導

中聯致癌油品問題延燒，衛福部已要求擴大預防性下架中聯4至6月生產的其他油品及製成產品，不過昨天晚間再公布南僑通報新一批中聯大豆油檢出苯駢芘超標。食藥署今（11）日公布最新統計，兩個出現致癌油問題油槽（313、315）總計下架回收油品突破100公噸；至於擴大預防性下架產品，流向泰山新增1品項。

根據食藥署資料，目前中聯生產大豆沙拉油已經有三批檢驗苯駢芘超標，分別是中聯油脂4月4日生產的大豆沙拉油（批號：315-1150404）、泰山通報「泰山好理調合油0.6L」使用中聯公司5月12日生產的大豆沙拉油（批號：313-1150512）以及最新一批是9日傍晚南僑油脂公司通報，中聯公司5月10日製造的大豆油（批號：315-1150510）。

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中聯第一批與南僑通報第三批問題油是出自315油槽，泰山通報問題油則是出自313油槽。根據食藥署今日更新資料，截至7/11上午11時為止，中聯油脂315油槽受影響油品為18個品項，已下架回收數量增至70.5公噸；313油槽確認受影響油品為24個品項，已下架回收共計30.4公噸；累計下架100.9公噸。

食藥署長姜至剛昨日已強調，接連三起苯(a)駢芘超標案例，顯示非屬單一批次事件。中聯公司原料驗收、製程管理及品質管制機制可能存有重大缺失之虞，因此，在原因未查明且改善措施經確認有效前，食藥署已命中聯公司不得恢復生產作業。

食藥署也公布預防性下架統計，中聯油脂4至6月總計29批次產品，大豆沙拉油總量2.7萬公噸流向福壽、福懋、泰山，總計製成50項產品，最新流向在泰山新增一品項「環保鐵桶沙拉油」。

至於總量比起原預估11萬公噸下修，姜至剛昨表示，先前是使用每天生產量與生產天數估算，昨日早上特別找中聯與三家下游廠開會「押著他們」把數字對過，確認實際出貨。

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▼中聯油脂案問題油品下游流向圖。（圖／食藥署提供）※點圖放大