全台心理健康急救員培訓逾2千人　將號召警消、里長免費受訓

▲「心理健康急救®」課程完成第100場，全台急救員達2149人。（圖／華心基金會提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

幫助身邊心理健康出現狀況的親友，華人心理治療研究發展基金會前年將「心理健康急救™」（Mental Health First Aid®，簡稱MHFA®）課程引進台灣，上週已完成第100梯次課程，總計培訓心理健康急救員達2149人。在衛生福利部支持下，這項課程正針對與潛在高危險群互動較頻繁的警消人員和村里長，提供免費培訓機會。

根據最新公布的十大死因，自殺仍高居國人去年十大死因的第十位，有鑑於國人心理健康議題日益嚴峻，衛福部已將心理健康急救的推動納入「全民心理健康韌性計畫(114-119年)」，結合跨部會、地方政府及民間單位逐步系統性推廣。

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華心基金會指出，心理健康急救的願景是訓練人人成為「心理健康急救員」（MHFAider®），一旦周遭有人心理健康出現狀況，可早期發現，並及時給予幫助，儘早為當事人連結專業協助，避免情況惡化或憾事發生，可說是心理健康的CPR。

「傾、聽、給、鼓、勵」是心理健康急救五個關鍵救援行動，透過接觸及評估處理當事人的危機（「傾」）、非評判性地傾聽和溝通（「聽」）、給予情感和實質支持（「給」）、鼓勵尋求專業協助（「鼓」）、鼓勵尋求其他支持（「勵」），幫助當事人度過心理難關。

去年底受訓成為心理健康急救員的施慧敏，目前就職於國內知名的生命禮儀公司，也參與社團推動失智症友善天使計畫。她在工作上經常接觸生命遭逢變故的客戶，自己常在工作和照顧失智症母親之間忙到焦頭爛額，加上親弟弟自殺帶來的創傷，讓她曾一瀕臨崩潰邊緣，主動求助精神科醫師。

施慧敏說，照顧失智家人很艱辛，不小心就會家破人亡，還好她在信仰的支持下，以及每個階段好友的陪伴下，得以維持身心平衡。從被關心的角色一路走來，施慧敏體會生命的傷痕也能成為幫助他人的養分，她對心理健康急救五大行動的「傾」和「聽」特別有體會，朋友在一起吃吃喝喝罵罵，讓她抒發憂鬱和焦慮的情緒，簡單一句「要休息喔」，就能讓她被撐起。

▲施慧敏是自殺遺族受訓為心理健康急救員，體會生命傷痕也能成為幫助他人的力量。

現在的施慧敏，對工作夥伴和朋友的情緒變化特別敏銳。當她察覺有人正承受壓力、需要陪伴時，不會急著追問或給建議，而是會藉著發起新的工作計畫，邀請對方和幾位夥伴一起線上聚聚，在輕鬆聊天、分享生活的過程中，慢慢了解對方的近況，讓對方知道自己並不孤單。

華心基金會董事長王浩威指出，心理健康急救標準課程長達12小時，內容有大量的演練、討論和互動，因此一班最多只能收24個學員，可說是手把手的培訓方式；儘管猶如手工業般的培訓方式無法衝量，但仍期待有朝一日可以在台灣培養出百萬急救員大軍，形成高密度的社會安全網，得以接住任何一個心理健康出狀況的國人。

華心基金會表示，一般成年人只要具備中文識讀和口說能力，都可報名接受培訓（報名官網為https://www.mhfa.org.tw）；衛生福利部也試辦警消和村里長的免費培訓計畫，警察、消防人員、村里長因為工作性質使然，常有機會接觸自殺高危險群和精神疾病患者，兩天的心理健康急救員培訓能有效充實他們的職能。這項試辦計畫已推動到全台各地，歡迎有興趣的警消單位和村里長洽詢02-77007866轉2321。