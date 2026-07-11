他「每天喝含糖飲」代謝症候群上身　專家揭6因子：越忙越危險

▲張鈺禾營養師建議，外食優先選擇蔬菜、豆類、雞肉、魚肉等優質蛋白質，減少泡麵、油。（圖／部立台北醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

代謝症候群警訊「工作越忙越容易中」！營養師指出，80%前來營養諮詢的上班族都有每天喝含糖飲料的習慣，40至60歲上班族都有相似的生活型態，包括久坐少動、三餐外食、經常飲用含糖飲料、晚上吃宵夜，加上睡眠不足及工作壓力大，都是代謝症候群的重要危險因子。

部立台北醫院營養科營養師張鈺禾指出，代謝症候群初期幾乎沒有症狀，卻是糖尿病、心血管疾病及腦中風的重要危險因子。成年人代謝症候群盛行率約三分之一，不少民眾因沒有明顯症狀而輕忽，往往等到健康檢查時，才發現腰圍、血壓、血糖或血脂早已超出正常範圍。

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45歲陳先生就是一例。他在科技公司擔任主管，因工作忙碌，長期久坐辦公、三餐外食，晚上習慣以手搖飲及宵夜紓解壓力，自認身體沒有不舒服，也鮮少注意健康狀況。直到公司年度健康檢查發現腰圍95公分、血壓135/88mmHg、空腹血糖105mg/dL，三項指標同時超標，經醫師評估已屬代謝症候群高風險族群。

改善代謝症候群沒有想像中困難，張鈺禾表示不，需要追求極端節食，而是從每天的一餐開始改變。外食時可優先選擇蔬菜、豆類、雞肉、魚肉等優質蛋白質，減少泡麵、油炸食品、加工食品及高糖飲料攝取，並以白開水或無糖茶取代手搖飲；同時搭配每週至少150分鐘中等強度運動、規律作息及充足睡眠，都有助於改善代謝健康。

「很多人不是胖，而是內臟脂肪超標。」張鈺禾分享，曾有不少個案在調整飲食後，成功減少含糖飲料攝取、增加蔬菜比例，並養成規律運動習慣，短短數個月內腰圍、血糖及血壓便逐漸改善，不僅體力變好，精神也較過去充沛。

張鈺禾強調「不能等生病才開始要吃的健康，而是每天吃什麼，才能決定十年後的健康。」並建議民眾應定期接受健康檢查，並從每天的飲食與生活習慣開始改變，別讓一杯手搖飲、一碗泡麵和長期久坐，成為慢性疾病的開端。