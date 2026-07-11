國台語常切換可護腦　研究：心情也比較不孤單

▲在日常聊天中切換不同語言，有助維持腦部健康。（圖／達志示意圖）

記者邱俊吉／台北報導

台灣快速高齡化，獨居者持續增加，長輩如何維持認知功能、減少孤獨感，已成重要課題。國內最新研究發現，會講多種語言，例如國語、台語，或英語、日語等，並融入生活、常開口說，可能對大腦特定區域產生保護作用，孤獨感也較低，且即使到年紀大才學、用第2或3種語言，仍有機會發揮類似效果。

此研究由國衛院國家高齡醫學暨健康福祉研究中心助研究員黃緒文與團隊進行，她表示，過去研究發現，孤獨感並非來自朋友多寡，關鍵為是否感覺被理解、能否理解別人，若自認沒人可理解自己，便可能減少與外界互動；以往已知多語能力與延緩失智症有關，因此團隊想進一步了解是否也可降低孤獨感。

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黃緒文指出，此研究共納入197名認知功能正常的健康高齡者，分析其語言經驗、孤獨感與大腦結構之間的關聯，結果顯示，多語能力愈豐富，孤獨感愈低，不過多語能力不是只看「會幾種語言」，而是將語言數量、熟練程度，及日常使用頻率等一起評估，且不只外語，包括台語、客語等本土語言也算，但若僅學過、知道，卻很少開口，則不視同具備多語能力。

研究也發現，多語經驗愈豐富者，左側前顳葉灰質體積愈大。黃緒文說明，大腦具有可塑性，經常使用相關功能，結構便可能維持得比較完整，而左側前顳葉不只是負責語意理解，也與理解他人情緒、判讀社交情境有關，因此在人際互動中扮演重要角色。

▲最新研究發現多語能力可能有助降低高齡孤獨感。（AI協作圖／記者邱俊吉製作，經編輯審核，下同）

進一步分析顯示，多語能力可能有助維持左側前顳葉的結構，再進一步影響孤獨感。黃緒文解釋，持續使用多種語言，就像每天替大腦做「語言體操」，除了訓練這塊腦區，也有利於理解不同背景、文化及情緒的人，讓彼此更容易建立有意義的社會連結，因此也降低孤獨感。相關研究成果日前已發表於國際醫學期刊《Brain and Language》。

對於年紀大才開始學第2、3種語言是否有幫助，黃緒文認為，不論任何年齡，只要開始學習，都有機會帶來正向改變，但重點不是學過就好，而是要持續使用並融入生活。

黃緒文表示，台灣本身就是天然多語環境，多語能力應可成為重要健康資產，高齡社區及長照活動若能善用多語課程或語言遊戲，相信不只可讓更多長者感受被理解，同時也理解別人，不會感覺自己活得像孤島。