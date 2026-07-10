快訊／南僑通報第3起致癌油　食藥署下令中聯「不得恢復生產」

▲北市法務局、衛生局稽查問題油品下架。（圖／台北市政府提供）

記者洪巧藍／台北報導

中聯致癌油品再確認一案！食藥署今（10）日晚間宣布，再接獲南僑油脂公司通報，中聯公司5月10日製造的大豆油檢出苯駢芘超標。食藥署長姜至剛強調，接連三起案例顯示「非屬單一批次事件」，其原料驗收、製程管理及品質管制機制可能存有重大缺失之虞，在原因未查明且改善措施經確認有效前，命中聯公司不得恢復生產作業。

致癌油品問題持續延燒，衛福部昨宣布擴大中聯致癌油品預防性下架範圍，要求4至6月生產的其他油品及製成的產品今日中午12時前下架完成，食藥署今日下午公布，中聯油脂4至6月總計29批次產品，大豆沙拉油總量2.7萬公噸流向福壽、福懋、泰山，總計製成49項產品。

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食藥署晚間進一步公布，昨（9）日傍晚再次接獲南僑油脂公司通報，其使用中聯公司5月10日製造的大豆油（批號：315-1150510），檢出2.9 μg/kg，超出法定限量標準。

姜至剛晚間受訪表示，南僑通報這批，是繼中聯油脂4月4日生產的大豆沙拉油（批號：315-1150404）超標、7月7日接獲泰山公司通報「泰山好理調合油0.6L」使用中聯公司5月12日生產的大豆沙拉油（批號：313-1150512）超標之後，第三起案件。

「接連三起苯(a)駢芘超標案例，顯示非屬單一批次事件。」姜至剛直言，這意味中聯公司原料驗收、製程管理及品質管制機制可能存有重大缺失之虞，因此，在原因未查明且改善措施經確認有效前，食藥署已命中聯公司不得恢復生產作業。

至於下游第一層業者福壽、福懋、泰山是否需停工？姜至剛解釋，這三業者非榨油而是生產製造油品，如果原料油符合標準，在確定經過檢驗或確效就可以繼續生產；因為預防性下架也不能無限期執行，後續也會研擬出符合安全衛生標準的上架原則。

而第三批致癌油相關產品，姜至剛說，都已經在今日中午限期擴大預防性下架範圍之內。

為加速掌握產品流向及下架回收進度，食藥署今（7/10）日上午召集中聯、福懋、福壽及泰山公司說明會，要求加速產品流向追查及下架回收；並應於今夜24時前提供中央及地方衛生機關，包含：下游名單、使用中聯油脂批號、產品名稱、產品批號或有效日期及數量等資料，並同步於該等公司官網公開；未依期限提供者，將依法裁處。