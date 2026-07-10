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明天續放颱風假　雙北各大醫院停開診情況一次看

▲台大醫院。（圖／記者林敬旻攝）

▲台大醫院，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

颱風巴威來襲，北北基桃今日晚間共同宣布4縣市明（11日）持續停班、停課，醫院開診情況也受到影響，《ETtoday新聞雲》整理雙北各大醫院開診狀況，而民眾若有相關問題，也可查詢醫院官網公告或洽醫院總機。

台大醫院

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僅兒童醫院部分開診，急診及住院服務照常，健檢暫停。各項門診之檢查，除抽血與一般X光檢查外，其餘停止服務。
颱風停班時各科部採部分開診，如已預約之病友無法到院，可於1個月內到院現場掛號看診。

台北榮總

門診停診，各項檢（查）驗（含健檢）暫停；住院及急診服務照常運作。

長庚醫院

●基隆長庚醫院：門診、檢查暫停；住院、手術、急診及透析正常服務。

●台北長庚醫院：門診、檢查暫停，急診、住院、透析正常服務。

●林口長庚醫院：門診、檢查暫停，急診、住院、透析正常服務。

●桃園長庚醫院：門診、檢查暫停，急診、住院、透析正常服務。

●新北市土城醫院：門診、檢查暫停，住院、手術、急診及透析服務仍照常。

三軍總醫院

一、 內湖院區：開設「上午颱風特別門診」一般內科、一般外科。
二、 汀洲院區：休診。
三、台北門診中心：休診。

住院及急診均照常服務，如有就診疑義請來電（02）87923311詢問。

北醫附醫

門診、檢查、健檢暫停服務；急診、住院照常服務。

馬偕醫院

馬偕紀念醫院（台北、兒醫、淡水）開部分颱風門診，夜診暫停、住院、急診正常。

颱風門診只接受現場掛號；住院手術原則上照常運作、門診手術停止；健檢業務暫停服務。

新光醫院

門診停診、急診及住院照常服務

國泰醫院

台北總院：原定門診包括門診手術、各項檢查（驗）及慢箋領藥均暫停，洗腎、急診及住院之必要服務照常。

汐止國泰醫院：原定門診包括門診手術、各項檢查（驗）及慢箋領藥均暫停，洗腎、急診及住院之必要服務照常。

萬芳醫院

全日門診、慢箋領藥、復健治療、健檢、日間化療、檢驗、檢查，暫停服務。

手術、急診、住院、洗腎、接生等緊急醫療業務正常服務。

原排定檢查者，請於颱風過後上班日來電重新預約檢查時間。

振興醫院

門診停診、急診照常

和信醫院

門診、檢查(驗)、手術、住院均暫停服務，急診照常服務

台北市立聯合醫院

1、 各院區門診全天停診。
2、 各附設院外門診全天停診。
3、 原已排定之各項手術、檢查等，請於上班日與檢驗單上所列單位電話聯絡，重新安排檢查日期，並加強急診作業。
4、 各院區所舉辦之活動將順延，確定日期另行公布，造成不便之處，敬請見諒。

▲▼巴威颱風。（圖／中央氣象署）

▲巴威颱風。（圖／中央氣象署）

亞東醫院

上午診實施颱風特別門診。
（颱風診看診科別含：心臟內科、內科、神經內科、家醫科、外科、泌尿科、骨科、婦產科、精神科）
◆ 正常服務：急診、住院、抽血及血液透析。
◆ 暫停服務：一般門診、各項門診檢查及治療、復健治療及接駁車。

原已排定之門診手術，再次門診掛號與醫師重新安排時間；高壓氧治療，請依原排程時段隔日來院治療。

雙和醫院

開設颱風特別門診，上午及下午開設內科、外科、家醫科、兒科各一診；洗腎、住院及急診維持正常運作，其餘門診及相關檢查（驗）服務暫停服務，詳情請見官網公告。

台北慈濟醫院

1.門診、抽血檢驗、排程檢查、門診手術、健檢、日照中心與居家長照均暫停服務。
2.住院、急診、血液透析維持正常服務。

輔大醫院

開設颱風特別門診，上午內科、外科各一診，急診、住出院、血液透析皆照常。
手術：門診手術取消，住院及急診手術正常
一般心導管檢查、緊急心導管手術正常執行。
門診檢查（含腸胃鏡、超音波檢查）、復健全面暫停

部立台北醫院
1.7/11(六)上午門診開診： 內科一診、外科一診
內科：曾柏鈞醫師
外科：陳威元醫師

2.急診、洗腎中心、待產接生、手術室、緊急導管及緊急生理檢查維持24小時服務。

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關鍵字： 颱風動態 醫療服務 急診資訊 雙北醫院 颱風門診

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