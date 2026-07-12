染疫「嗅覺喪失」可復健　醫揭4氣味訓練法助神經再生

▲嗅覺喪失異常可以透過訓練復健。（圖／達志示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情發生後，染疫嗅覺喪失情況受到外界關注，醫師指出，目前最安全有證據支持的一線治療方式為「嗅覺訓練」，透過4種不同類型氣味進行鼻子復健運動。而嗅覺的恢復不像藥物治療那樣快速，而是透過神經逐漸修復與大腦重新學習的結果，若能每天花幾分鐘，持續數個月，往往可以帶來明顯的改善。

國泰醫院耳鼻喉科主治醫師王文弘指出，嗅覺訓練是一種透過反覆嗅聞特定氣味，刺激嗅覺神經再生與大腦重建嗅覺記憶的復健方式，特別適合 COVID-19 後嗅覺喪失超過3個月的患者，也適用於感冒後嗅覺下降、嗅覺減退或出現異味（如聞到怪味）、以及找不到明確原因的嗅覺障礙者。

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王文弘表示，嗅覺訓練的效果主要來自兩個機制。第一是嗅覺神經的再生能力。嗅覺細胞是人體少數可以持續再生的神經細胞，透過反覆刺激，可以促進其修復與更新。第二是大腦的可塑性，也就是大腦會重新學習辨識氣味，逐漸恢復對氣味的辨識能力，就像肌肉訓練一樣，越練越敏感。

目前最常使用的是「標準四氣味訓練法」，王文弘說明，透過四種不同類型的氣味，全面刺激嗅覺系統，包括玫瑰(代表花香)、尤加利(代表草本清涼)、檸檬(代表柑橘清新)，以及丁香(代表辛香氣味)。

王文弘指出，每天進行兩次訓練，通常安排在早晚，例如刷牙後進行較容易養成習慣，每一種氣味聞約20到30秒，四種氣味全部完成約需3到5分鐘，而整個訓練需持續至少24週，也就是大約6個月，因為嗅覺神經的修復速度較慢，需要時間累積效果。

許多人會認為「聞不到就不用做」，王文弘解釋，即使主觀感覺沒有味道，嗅覺神經仍可能受到刺激，因此持續訓練仍然重要。另也有人在短時間內看不到效果就放棄，但嗅覺恢復通常需要3到6個月以上。還有人認為氣味越多越好，其實標準的四種氣味已足夠，關鍵在於長期規律進行，而不是增加複雜度。

王文弘也提到，從臨床觀察來看，年齡較輕與病程較短的患者，通常效果較好，因此越早開始訓練越有利。不過即使年齡超過65歲，或嗅覺問題已持續兩年以上，仍然有機會透過訓練獲得改善。