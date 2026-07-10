中聯致癌油通報拖延2個月　專家質疑：檢驗急件2天就有報告

▲檢方調查中聯油脂，已聲押總經理。（圖／台中地檢署提供）

記者邱俊吉／台北報導

中聯油脂致癌油案持續發展，檢方已聲押中聯總經理，中聯、福壽、泰山董座則以巨額交保。針對各界質疑檢驗結果為何遲未通報，專家說，食品檢驗不可能當天送驗、當天出報告，但若列為急件，通常2天至1周即可完成，此案卻從5月初自主檢驗到6月30日才通報，有無不必要的延宕，有待檢方詳查。

中興大學食品安全研究所副教授林信堂表示，黃豆進口依法均須接受邊境抽驗，業者並須依規定辦理自主檢驗，不過此事件不代表相關檢驗制度全失靈，而是後續經品質管理發現異常後，再次確認（double check）、內部判定及通報等程序是否出問題。

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林信堂指出，引發外界質疑的是，若檢驗已發現異常，為何未及時通報，導致受影響油品持續流入市面；苯駢芘屬致癌物，即使含量不高，應儘速啟動應變措施，否則容易讓外界認為政府與業者反應慢半拍。

針對檢方以有勾串、滅證之虞為由，向法院聲請羈押中聯總經理，林信堂說，若從目前外界掌握的資訊來看，司法單位可能是在追查有無其他犯罪行為，例如相關人員是否明知產品檢驗異常後，仍選擇隱匿不報或延遲通報，導致問題油品持續流入市場，但這只是依案件發展所做的合理推測，是否確實涉及犯罪，須由檢調持續蒐證、法院依法認定。

對於外界質疑，從5月初自主送驗，卻到6月底才正式通報，林信堂認為，一般送第三方檢驗確實需經排程、分析及覆核，不可能上午送件、晚上就取得正式報告，但若屬急件，通常2天至1周即可完成，一般件則需1到2周等待，因此近2個月的時間差，確實值得進一步釐清。