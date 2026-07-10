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中聯油預防下架量下修為2.7萬噸　食藥署「押著業者」核對數字

食藥署署長姜至剛。（圖／記者趙于婷攝）

▲食藥署署長姜至剛，資料照。（圖／記者趙于婷攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部昨宣布擴大中聯致癌油品預防性下架範圍，要求4至6月生產的其他油品及製成的產品今日中午12時前下架完成。食藥署長姜至剛今（10）日表示，昨日推估影響油品約11萬公噸，今早特別找中聯與三家下游廠開會「押著他們」把數字對過，確認實際出貨2.7萬公噸。

針對致癌油品案，除涉案的第一層、第二層產品預防性下架，衛福部昨再宣布擴大要求中聯公司下架4至6月生產油品及其產品，推估影響油品約11萬公噸，限期今日中午12時前完成。

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食藥署今天公布，中聯油脂4到6月共有29批次產品，大豆沙拉油總量約2萬7,532.7公噸。下游流向分別為台中福壽實業股份有限公司約9,674.7公噸、福懋油脂股份有限公司約10,246.9公噸、泰山企業股份有限公司約7,611.1公噸，製成49項產品。

姜至剛今日受訪表示，早上有找中聯與三家公司（福壽、福懋、泰山）面對面了解現況，配合本次擴大下架，確認數據。而預防性下架油品從11萬公噸降至2.7萬噸，姜說：「今天我們是押著他們，昨天是用數學算，今天是最精準的。」

因為昨天使用每天生產量與生產天數估算，但實際上不是每天生產，可能會有假日等狀況，數量大減合理。除2.7萬噸出貨，中聯另有庫存3380公噸。

油品案台中地檢署已介入偵辦，9日大動作搜索中聯、福壽等4家業者，深夜訊後認中聯總經理余凌沖有事實足認為有湮滅、偽造證據及勾串共犯、證人之虞，有羈押原因及必要，向台中地院聲請羈押禁見。姜至剛表示，進入司法調查就尊重檢調，案情是否涉及隱匿等，他無法回應。

▲▼中聯致癌油案下游流向圖。（圖／食藥署提供）

▲中聯致癌油案下游流向圖。（圖／食藥署提供）

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製成產品清單如下：

台中福壽實業股份有限公司（29項產品）
不飽和大豆沙拉油-2L
宏昌香油-3L
青果多酚精華調合油-1L
統駿香油-3L
福壽大豆沙拉油-18K
福壽大豆沙拉油-18L
福壽大豆沙拉油-18L(A)
福壽大豆沙拉油-3L
福壽大豆沙拉油-600ML
福壽元氣UP調合油-1.5L
福壽元氣UP調合油-1L
福壽好味香油(業務用)-3L
福壽好味香油-200g
福壽好味香油-3L
福壽好味香油-500g
福壽花生風味精華調合油-2L
福壽炸酥油-18L
福壽胡麻油-18K
福壽胡麻油-3L
福壽胡麻油A-186K
福壽香油-18K
福壽香油-200g
福壽香油-3L
福壽真香芝麻香油-3L
福壽健味香油-3L
福壽頂級香油-500g
福壽辣椒油-18K
福壽辣椒油-3L
一級黃豆油(散裝)

福懋油脂股份有限公司（4項產品）
益康大豆沙拉油 18L
益康大豆沙拉油 18kg
益康烹調油 18L
一級黃豆油 (散裝)

泰山企業股份有限公司（16項產品）
泰山好理調合油
泰山花生風味調合油
泰山不飽和調合油
油炸專用油
泰山金酥耐炸油
泰山料理油
泰山大豆沙拉油
泰山精選蔬菜油
泰山低油爆蔬菜油
泰山不飽和大豆沙拉油
泰山特級歐式蔬菜調合油
泰山歐式果實精華調和油
泰山吉多陽光種子調合油
黃金優選大豆沙拉油
泰山優選大豆沙拉油
大豆沙拉油(散裝)

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關鍵字： 中聯致癌油 油品下架 衛福部 食藥署 檢調偵辦

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