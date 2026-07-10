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快訊／中聯油4到6月下游「3大廠49品項」　下架名單一次看

▲泰山企業主動提報銷毀毒油。（圖／彰化縣衛生局提供）

▲致癌油風波擴大。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者陳嘉恩／台北報導

食藥署昨天要求中聯公司於4、5、6月生產的其他油品及製成的產品，皆應於今天中午12時前完成預防性下架。食藥署稍早公布這3個月29批次產品下游流向圖，總計供應給福壽、福懋、泰山等3大廠，製成49項產品。

中聯油脂4月及5月製造批號315-1150404、313-1150512之大豆沙拉油及其產品，陸續被發現苯(a)駢芘含量超出限量標準而強制下架。

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食藥署今天公布，中聯油脂4到6月共有29批次產品，大豆沙拉油總量約27,532.7公噸。下游流向分別為台中福壽實業股份有限公司約9,674.7公噸、福懋油脂股份有限公司約10,246.9公噸、泰山企業股份有限公司約7,611.1公噸。

▲▼中聯致癌油案下游流向圖。（圖／食藥署提供）

▲中聯致癌油案下游流向圖。（圖／食藥署提供）

►《ETtoday新聞雲》幫你整理，按這裡一次查詢完整下架名單～

製成產品清單如下：

台中福壽實業股份有限公司（29項產品）
不飽和大豆沙拉油-2L
宏昌香油-3L
青果多酚精華調合油-1L
統駿香油-3L
福壽大豆沙拉油-18K
福壽大豆沙拉油-18L
福壽大豆沙拉油-18L(A)
福壽大豆沙拉油-3L
福壽大豆沙拉油-600ML
福壽元氣UP調合油-1.5L
福壽元氣UP調合油-1L
福壽好味香油(業務用)-3L
福壽好味香油-200g
福壽好味香油-3L
福壽好味香油-500g
福壽花生風味精華調合油-2L
福壽炸酥油-18L
福壽胡麻油-18K
福壽胡麻油-3L
福壽胡麻油A-186K
福壽香油-18K
福壽香油-200g
福壽香油-3L
福壽真香芝麻香油-3L
福壽健味香油-3L
福壽頂級香油-500g
福壽辣椒油-18K
福壽辣椒油-3L
一級黃豆油(散裝)

福懋油脂股份有限公司（4項產品）
益康大豆沙拉油 18L
益康大豆沙拉油 18kg
益康烹調油 18L
一級黃豆油 (散裝)

泰山企業股份有限公司（16項產品）
泰山好理調合油
泰山花生風味調合油
泰山不飽和調合油
油炸專用油
泰山金酥耐炸油
泰山料理油
泰山大豆沙拉油
泰山精選蔬菜油
泰山低油爆蔬菜油
泰山不飽和大豆沙拉油
泰山特級歐式蔬菜調合油
泰山歐式果實精華調合油
泰山吉多陽光種子調合油
黃金優選大豆沙拉油
泰山優選大豆沙拉油
大豆沙拉油(散裝)

安心亞直接把水淋身上　濕身辣跳〈呼呼〉！

關鍵字： 食安風暴 中聯油脂 食品安全 苯超標 產品下架

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