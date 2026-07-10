快訊／中聯油4到6月下游「3大廠49品項」　下架名單一次看

▲致癌油風波擴大。（圖／彰化縣衛生局提供）



記者陳嘉恩／台北報導

食藥署昨天要求中聯公司於4、5、6月生產的其他油品及製成的產品，皆應於今天中午12時前完成預防性下架。食藥署稍早公布這3個月29批次產品下游流向圖，總計供應給福壽、福懋、泰山等3大廠，製成49項產品。

中聯油脂4月及5月製造批號315-1150404、313-1150512之大豆沙拉油及其產品，陸續被發現苯(a)駢芘含量超出限量標準而強制下架。

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食藥署今天公布，中聯油脂4到6月共有29批次產品，大豆沙拉油總量約27,532.7公噸。下游流向分別為台中福壽實業股份有限公司約9,674.7公噸、福懋油脂股份有限公司約10,246.9公噸、泰山企業股份有限公司約7,611.1公噸。

▲中聯致癌油案下游流向圖。（圖／食藥署提供）



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製成產品清單如下：

台中福壽實業股份有限公司（29項產品）

不飽和大豆沙拉油-2L

宏昌香油-3L

青果多酚精華調合油-1L

統駿香油-3L

福壽大豆沙拉油-18K

福壽大豆沙拉油-18L

福壽大豆沙拉油-18L(A)

福壽大豆沙拉油-3L

福壽大豆沙拉油-600ML

福壽元氣UP調合油-1.5L

福壽元氣UP調合油-1L

福壽好味香油(業務用)-3L

福壽好味香油-200g

福壽好味香油-3L

福壽好味香油-500g

福壽花生風味精華調合油-2L

福壽炸酥油-18L

福壽胡麻油-18K

福壽胡麻油-3L

福壽胡麻油A-186K

福壽香油-18K

福壽香油-200g

福壽香油-3L

福壽真香芝麻香油-3L

福壽健味香油-3L

福壽頂級香油-500g

福壽辣椒油-18K

福壽辣椒油-3L

一級黃豆油(散裝)

福懋油脂股份有限公司（4項產品）

益康大豆沙拉油 18L

益康大豆沙拉油 18kg

益康烹調油 18L

一級黃豆油 (散裝)

泰山企業股份有限公司（16項產品）

泰山好理調合油

泰山花生風味調合油

泰山不飽和調合油

油炸專用油

泰山金酥耐炸油

泰山料理油

泰山大豆沙拉油

泰山精選蔬菜油

泰山低油爆蔬菜油

泰山不飽和大豆沙拉油

泰山特級歐式蔬菜調合油

泰山歐式果實精華調合油

泰山吉多陽光種子調合油

黃金優選大豆沙拉油

泰山優選大豆沙拉油

大豆沙拉油(散裝)